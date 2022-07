Critique de “Hansan : Rising Dragon” : observation navale

Le film de guerre consciencieux « Hansan : Rising Dragon » raconte les succès du héros national coréen du XVIe siècle Yi Sun-shin, qui ont déjà été relatés dans le film de 2014 « The Admiral : Roaring Currents ». Réalisés par Kim Han-min, les deux films vantent le savoir-faire et le courage de l’amiral Yi pour repousser les envahisseurs japonais qui tentent de conquérir la péninsule. Cette fois, l’événement principal est la bataille de l’île de Hansan en 1592, une victoire coréenne présentée comme un exploit à la fois stratégique et technologique.

Une partie du film retrace les efforts de Yi pour jeter les bases logistiques et diplomatiques d’une défense, au milieu des querelles intestines et de l’espionnage japonais. (Un nombre intimidant de sous-titres apparaît à l’écran pour aider à identifier les personnalités militaires impliquées.) Yi (Park Hae-il) est dépeint comme un chef sage et délibéré, bien que son allure noble puisse facilement sembler impassible, et les nombreux confabs militaires ont tendance à affaissement.