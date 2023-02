Critique de « Hannah Ha Ha » : joindre les deux bouts

L’absence de but des jeunes adultes est un terrain bien ancré dans le monde du cinéma indépendant, mais peu de films offrent la représentation nuancée et vécue de “Hannah Ha Ha”. Le film suit la vie quotidienne d’Hannah (une illuminante Hannah Lee Thompson), une jeune de 25 ans dans une petite ville du Massachusetts. Elle s’adonne à des petits boulots dans la région, cultivant des légumes et donnant des cours de guitare, tout en vivant avec son père vieillissant, Avram (Avram Tetewsky). Sous la pression de son frère aîné yuppie, Paul (Roger Mancusi), qui lui rappelle qu’elle sera expulsée de l’assurance maladie de papa à l’occasion de son 26e anniversaire imminent, Hannah tente de se trouver un “vrai travail”, d’abord dans le monde de la technologie alimenté par le jargon, son frère occupe, puis, après son échec, l’industrie des services.

Jordan Tetewsky et Joshua Pikovsky, le duo de cinéastes qui a écrit et réalisé le film, sont originaires des cantons semi-ruraux au sud-ouest de Boston, et leur familiarité avec la région et ses habitants est ce qui fait que «Hannah Ha Ha» transcende – ou, dans de nombreux cas , profitez pleinement de — son petit budget. Comme Hannah elle-même, le film voit le monde à travers un objectif flou. Il s’attarde sur des scènes d’amitié et de communauté qui n’ont pas grand-chose à voir avec le fait d’être à l’heure : des gens autour de feux de joie, dans une crémerie familiale, faisant des balades à vélo le week-end dans les bois. Au cours d’une pause-cigarette dans son quart de nuit de fast-food abrutissant, Hannah regarde à travers le parking et observe tranquillement les personnages, banals ou non, qui ont choisi de garer leurs voitures dans le centre commercial ce soir-là.

Les dernières années ont amené de nombreuses personnes à s’interroger sur leur relation avec l’emploi et sur la raison pour laquelle il ne suffit pas d’être un membre aimable et attentionné de sa communauté pour gagner sa vie. Alors qu’Hannah a du mal à répondre elle-même à cette question, elle écoute régulièrement la voix de son oncle (Peter Cole), un DJ radio qui anime une émission populaire auprès des misanthropes locaux. On ne sait pas si son audience s’étend beaucoup plus loin que cela. Mais pour quelques élus, son travail est essentiel.

Hannah ha ha

Non classé. Durée : 1h15. Dans les théâtres et disponible à la location ou à l’achat sur la plupart des principales plateformes.