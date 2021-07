Papushado, qui a été acclamé en tant que co-réalisateur du thriller comique noir « Big Bad Wolves », est clairement un cinéphile, et « Gunpowder Milkshake » ressemble à un composite de références cinéphiles. L’esthétique éclatante aux teintes néon s’inspire de « Thief » de Michael Mann et de « Drive » de Nicolas Winding Refn, tandis que les séquences d’action tentaculaires et chorégraphiées de manière complexe s’inspirent des shoot-’em-ups de Hong Kong des années 1980 et 1990, principalement John « The Killer » de Woo et « Running Out of Time » de Johnnie To. Peut-être inévitablement, grâce à son intrigue en temps réel et à sa mythologie souterraine compliquée, il ressemble étonnamment à « John Wick ».