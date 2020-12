«Gunda» est un projet passionnel du réalisateur russe Victor Kossakovsky («Aquarela»), qui voulait le faire depuis des années. (Le financement de films est toujours difficile; le faire pour des documentaires comme celui-ci est héroïque.) Son approche était simple mais ingénieuse. Tournant en numérique noir et blanc, sans musique, sans voix off, sans texte à l’écran ni personne, il ouvre une fenêtre intime sur la vie des animaux. Son étoile, en quelque sorte, est Gunda, une truie prodigieuse d’âge incertain qui, à l’ouverture du film, vient de donner naissance à une portée d’une dizaine de porcelets. Bien qu’il y ait une étiquette fixée à son oreille, l’enceinte spacieuse suggère qu’ils ne sont pas cultivés en usine – un soulagement.

L’étonnant documentaire «Gunda» propose une autre façon de voir les animaux. Sublimement belle et profondément émouvante, elle vous offre l’opportunité de regarde – aux animaux, oui, mais aussi aux qualités qui sont souvent subordonnées dans les films narratifs, aux textures, aux formes et à la lumière. C’est en apparence simple: pendant la plupart de ses 93 minutes, le film se concentre sur une truie et ses porcelets. Dans une courte section, nous errons avec des poulets, y compris un oiseau à une patte incroyablement agile. Dans un autre, les vaches galopent dans un champ brumeux pour paître, un intermède de rêve pastoral qui évoque d’autres représentations – dans les romans et les peintures de paysages – mais est lui-même visuellement fascinant.

Que voient les cinéastes quand ils regardent les animaux? Pas grand-chose, apparemment: pour la plupart, les animaux dans les films sont en arrière-plan atmosphérique – un chat solitaire dans une fenêtre, un cheval dans un champ aperçu d’une voiture. Parfois, ce sont des symboles, comme les nombreux lapins sacrifiés du cinéma («Les règles du jeu» et al.). À d’autres moments, les animaux sont considérés comme des compagnons préférés et de nombreux chiens ont joué au bon garçon à l’écran. Pourtant, même dans des films aussi distincts que «Old Yeller» et «Best in Show», les animaux sont généralement au service de l’histoire humaine, de nos sentiments et de nos larmes.

Kossakovsky a trouvé Gunda dans une ferme norvégienne non loin d’Oslo, lors de ce qu’il a appelé le premier jour de casting. Une fois qu’elle était en place, lui et son équipe ont construit une réplique de son enclos qui leur a permis de tirer à l’intérieur tout en restant à l’extérieur. Comme vous le découvrirez bientôt, cette configuration leur a donné un point de vue intime sans, vraisemblablement, déranger trop les habitants. (Kossakovsky a dit qu’il utilisait un boule disco stationnaire – jamais vu, hélas – pour éclairer l’intérieur.) Les cinéastes ont également posé des pistes de dolly à l’extérieur de l’enclos afin de pouvoir suivre Gunda et sa litière alors qu’ils s’enracinaient, jouaient, erraient et prenaient le soleil dehors.

Les résultats sont envoûtants. Le film s’ouvre avec Gunda se prélassant (un passe-temps préféré) sur un lit de foin, son corps à l’intérieur de l’enceinte et sa tête encadrée dans l’embrasure de la porte. C’est le paradis des cochons. Kossakovsky – qui partageait les tâches cinématographiques avec Egil Haskjold Larsen – tient le plan fixe assez longtemps pour que vous puissiez admirer ses détails lapidaires et sa symétrie de composition. Et puis: Action! Alors que la caméra entre, un porcelet de la taille d’une des oreilles de Gunda grimpe au-dessus de sa tête avec des cris de tuyauterie et glisse sur le foin à l’extérieur. Et puis, alors que la grosse maman grogne rythmiquement, un autre porcelet puis un autre balancent sa tête épique et tombent dans le monde.

Il ne se passe pas grand-chose au-delà des cris et de l’adorabilité. Pourtant, la parcimonie de la scène est trompeuse, ce qui est vrai pour tout le film. Les nouveau-nés de toutes les espèces ont tendance à être charmants, et les porcelets – dans leur minceur et leur charmante disgrâce – sont des voleurs de scène naturels. Leur taille vous attire vers eux et vous fait même vous inquiéter. Ils sont si petits et leur mère est si très, très grande. Kossakovsky ne raconte peut-être pas une histoire évidente, mais il communique cinématographiquement des océans de sens, utilisant des images pour créer des associations en cascade, à commencer par la photo des porcelets émergeant de la porte sombre, un écho visuel de la naissance elle-même.

Vous restez avec Gunda et ses porcelets pendant un moment, pendant des moments de drame silencieux, de jeu heureux et de tension à se ronger les ongles. Kossakovsky a tourné le film pendant plusieurs mois, de sorte que les porcelets grandissent par poussées, mais jamais – significativement, comme vous le découvrez – très gros. Tout au long des scènes des cochons, et aussi de celles des poulets en liberté, Kossakovsky garde la caméra à sa hauteur, plutôt que de regarder en bas. Alors que Gunda laboure son museau dans la terre, vous voyez à quel point le monde, la saleté elle-même, est différent sous l’angle lilliputien de ces êtres. Ces images témoignent que voir, vraiment voir, à travers les yeux des autres, à quatre pattes ou non, c’est être pleinement humain.

Kossakovsky n’agite aucun drapeau, mais «Gunda» rappelle que la résistance à montrer des animaux dans la plupart des films reflète la façon dont nous ne les regardons plus, pour reprendre une pensée du critique John Berger. Cela témoigne également de notre réticence à reconnaître que nous abusons d’autres créatures et, par extension, du monde naturel. Il est, par exemple, terriblement facile de manger de la viande; dans le monde développé, cela demande peu de réflexion, d’effort ou d’argent. Il est plus difficile et certainement plus gênant de penser à la violence inhérente à sa production, y compris la dévastation environnementale. Et donc, coupés du monde naturel, nous classons largement les animaux comme animaux de compagnie ou viande.