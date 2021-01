Critique de Grizzly II: Revenge: Atrocité de l’ours

Réalisé, avec une incompétence presque touchante, par Andre Szots, cette grave suite du raté mystérieusement populaire de 1976, «Grizzly», est principalement composée de séquences tourné en Hongrie au début des années 1980 et – à l’exception d’un bootleg inachevé qui a fait surface occasionnellement en ligne – jamais publié. Sauvé par la productrice résolue Suzanne Csikos-Nagy, le film se déroule dans un parc national qui se prépare pour un gigantesque concert de rock. Alors que les fans involontaires arrivent en masse, une maman ours folle dont le petit a été abattu par des braconniers quitte tous les imbéciles errants dans les bois qui croisent son chemin.

Quiconque a envie d’observer George Clooney, Laura Dern et Charlie Sheen, les noms les plus populaires de «Grizzly II: Revenge», sera mieux servi en étudiant l’affiche du film . Sinon, ne manquez pas les cinq premières minutes, après lesquelles il ne reste que peu de choses de notre trio sauf, enfin, il reste.

Une partition stéroïdienne et des plans interminables d’actes musicaux atroces interrompent sa recherche – et la nôtre – de l’ours à peine vu, dont le point de vue domine les scènes d’attaque risibles. Un dialogue dopé et une continuité moins que scrupuleuse augmentent l’ambiance délabrée d’un film trop inepte pour être qualifié de camp ou de culte. De plus, la fin est insultante et indigne: la tueuse de Clooney et de sa compagnie est peut-être animatronique, mais elle mérite un envoi plus exalté que celui-ci.

Grizzly II: Vengeance

Non classé. Durée: 1 heure 14 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur Amazone, Apple TV et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.