Critique de “Good Night Oppy”: La vie (en quelque sorte) sur Mars

Hélas, aucun rover n’a tourné des images de qualité cinématographique de la planète rouge, mais dans ce documentaire de Ryan White (“Assassins”, sur le meurtre de Kim Jong-nam), le travail d’effets visuels d’Industrial Light & Magic permet aux téléspectateurs d’imaginer qu’ils explorons les cratères et le socle rocheux juste à côté des androïdes. Les images orange et cuivrées sont suffisamment convaincantes pour que les cinéphiles soient dupes, mais la technique ne joue jamais comme un tour de passe-passe déraisonnable.

Le rover Opportunity de la NASA a atterri sur Mars en janvier 2004 et a traîné pendant plus de 14 ans avant de céder. (En février 2019, la NASA a déclaré la mission terminée.) Le temps de service prévu d’Opportunity – une durée que Steve Squyres, le chercheur principal de la mission, est censé comparer dans “Bonne nuit Opy ” à une garantie – n’était que d’environ 90 jours. Oppy, et dans une moindre mesure son frère rover, Spirit, qui « est mort » plusieurs années plus tôt, était le robot géologue qui a refusé d’arrêter.

“Good Night Oppy” accélère la saga de plus de dix ans en une série pleine de suspense d’appels rapprochés. Nous entendons parler de la façon dont les scientifiques ont dû concevoir les rovers à temps pour faire l’alignement des planètes; échouer signifierait être retardé de plus de deux ans. Les éruptions solaires ont endommagé le logiciel des rovers en cours de route. Et une fois que “Good Night Oppy” trouve Opportunity et Spirit en toute sécurité sur les côtés opposés de Mars, le film raconte un quasi-accident après l’autre, alors que les droïdes survivent à des tempêtes de poussière, perdent le contact avec les humains, rencontrent des chutes abruptes ou se font prendre dans le sable. Certains problèmes obligent les scientifiques à jouer dans des simulations de bac à sable sur Terre.

Le rythme est suffisamment rapide pour qu’il soit facile d’oublier combien de temps ces manœuvres ont pris. Parfois, les voyages des rovers d’une destination à une autre duraient des années, et il est difficile de ne pas haleter alors que les cartes de titre marquent le passage du temps. Et bien que les descriptions des robots vieillissants souffrant d’arthrite et de perte de mémoire soient peut-être trop mignonnes, à la fin de “Good Night Oppy”, Opportunity et Spirit ne sont pas devenus moins attachants en tant que personnages que R2-D2 ou Wall-E. Il est difficile de ne pas ressentir leur perte.

bonne nuit Oppy

Classé PG. Durée : 1h45. Dans les théâtres.