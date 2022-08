Critique de “Gone in the Night”: double réservation et double traversée

Quand l’horreur d’une location de vacances réservée en double est-elle devenue une chose ? C’est le crochet de deux nouvelles sorties, “Barbarian”, dont la première est prévue plus tard ce mois-ci, et “Gone in the Night”, réalisé par Eli Horowitz et mettant en vedette Winona Ryder et Dermot Mulroney. Dans le thriller habile d’Horowitz (co-écrit avec Matthew Derby), Ryder joue Kath, dont le jeune amant, Max (John Gallagher Jr.), disparaît dans cette nuit titulaire.

Alors qu’ils arrivent dans une cabine isolée, il est clair que quelqu’un d’autre est déjà là – un autre couple plus jeune. Si l’un d’entre nous rencontrait le dédain agressif qu’Al (Owen Teague) montre à la paire, nous remonterions dans notre Volvo vintage et rentrerions à la maison, les routes sombres soient damnées. Mais non. Après quelques négociations épineuses facilitées par la petite amie d’Al, Greta (Brianne Tju creusant profondément dans la ruse), Kath et Max restent. Bientôt, les choses deviennent fringantes et bizarres. En tant qu’adulte dans la chambre (le vieillissement est un thème), Kath se dirige vers son lit. Quand elle se réveille, elle apprend d’un Al maussade que Max et Greta sont partis.