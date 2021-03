En l’absence d’une telle compagnie, il est possible au moins d’admirer «Godzilla vs Kong» pour ce qu’il est – un film d’action réalisé avec une grandiose somptueuse, aucune prétention et pas trop d’originalité. Une séquence d’ouverture fait des gestes dans le sens des précédents épisodes de MonsterVerse («Godzilla», «Kong: Skull Island» et «Godzilla King of the Monsters») tout en exploitant les rythmes de boisson énergisante de la diffusion sportive des séries éliminatoires. Les mythes et les légendes sont invoqués avec la génétique et la géophysique, mais la bracketologie est la discipline intellectuelle pertinente.

Et les principales réalisations esthétiques sont le Kaiju et le singe. Ils se battent en mer et dans les rues de Hong Kong, et leurs corps sont rendus dans des détails aimants et absurdes. La taille de Kong semble fluctuer un peu, comme s’il était un boxeur qui oscille entre les catégories de poids. Ses ongles sont beaux, cependant, ses dents droites et sa fourrure remarquablement soignée.