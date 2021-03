Des films comme « Godzilla vs Kong » ont été faits pour être partagés avec le public – peut-être surtout les parties ridicules – mais même ces avantages ne vont pas loin. Chargé de créer un spectacle autour de deux des plus grandes (littéralement) stars du cinéma, « Godzilla vs. Kong » transforme cette bataille des « alpha titans » en au mieux une attraction de niveau C.

