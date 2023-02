Critique de Godland : Un autre des hommes solitaires de Dieu se déchaîne (spirituellement)

La beauté brute de ce monde est cruciale pour l’attrait du film et ses idées. Le scénariste-réalisateur Hlynur Palmason est né en Islande et il utilise rapidement et intelligemment les attractions naturelles du pays à partir du moment où Lucas vacille sur une plage grise et morose, le vent fouettant son corps mince et vêtu de noir. “Vous devez vous adapter aux circonstances du pays et de ses habitants”, avait prévenu Lucas, un prêtre plus âgé, dont la confiance démesurée reste inébranlable même lorsqu’il apprend qu’un volcan est récemment entré en éruption sur l’île. Comme d’innombrables voyageurs, il est parti à la conquête d’un pays qui ne se soumettra pas facilement.

Une histoire de foi et de lutte se déroulant à la fin du 19e siècle, “Godland” suit le prêtre, Lucas (un Elliott Crosset Hove efficace), alors qu’il navigue vers l’Islande, qu’il traverse péniblement à cheval, à pied et enfin sur une civière. Extérieurement, sa mission est familière. L’église va promouvoir la foi et fournir des services au troupeau côtier, une commission qu’il entreprend avec confiance, une pile de livres lourds et un grand appareil photo encombrant qu’il attache à son dos (sa croix à porter). Il espère photographier les personnes qu’il rencontre au cours de son expédition, idée saugrenue et paradoxale pour un homme qui se révèle totalement incapable de voir le monde qui l’entoure.

Peu de temps après que le prêtre danois au centre de “Godland” ait trébuché sur l’Islande pour la première fois, il tombe à genoux. Pour le reste de ce film sournois et brutal, il continuera de tituber et de tomber, vaincu par les intempéries, la terre impitoyable, son entreprise difficile et, surtout, son ego vaniteux. Il a été sélectionné pour établir une nouvelle église dans une petite communauté islandaise, mais quelque part au cours de ses voyages, il a oublié cette leçon cruciale sur la fierté, la destruction et les esprits hautains.

C’est l’été quand Lucas arrive en Islande et part à cheval avec une demi-douzaine d’autres personnes, dont un traducteur (Hilmar Gudjonsson) et un guide local vigilant, Ragnar (Ingvar Sigurdsson). À travers une étendue sauvage et géographiquement diversifiée de basses terres, de plateaux et de montagnes déchiquetées, le groupe avance sans relâche. C’est une excursion difficile et périlleuse, rendue de plus en plus difficile par Lucas, dont la confiance en soi – innée ou inculquée – se durcit rapidement en une volonté dangereuse. Alors que Palmason dresse régulièrement un portrait du pays avec une image panoramique après l’autre, l’esprit et la santé physique de Lucas s’effondrent. Il prend des décisions imprudentes, met les autres en danger et prie pour la délivrance.

Construit sur des contrastes visuels et thématiques, esprit et chair compris, le gros de l’histoire est grossièrement divisé entre le voyage de Lucas vers la côte et ce qui se passe après son arrivée. Le voyage est la section la plus forte et la plus révélatrice, et les extrêmes de la terre – ses beautés et ses périls, ses étendues vert mousse et ses affleurements de lave noire, ses gorges sans profondeur et ses vastes plaines – donnent le ton et l’ambiance tout en révélant le caractère de Lucas facette par facette. . Travaillant avec un rapport d’aspect carré et faisant un usage expressif de longs plans qui peuvent transformer les voyageurs en taches, Palmason souligne la grandeur de cet endroit et la punition de ceux qui le traversent.

“Godland” évoque plusieurs thèmes croisés – la croyance, la lutte pour s’accrocher à la foi, l’impermanence de l’être – avec plus de suggestivité que de profondeur. C’est une exploration pointue, sèchement drôle, parfois cruelle, de l’arrogance et de la fragilité humaines. Et bien qu’il puisse être lu comme un commentaire critique sur la religion organisée (par tous les moyens, faites-le), l’accent principal de Palmason reste tout au long des échecs individuels de Lucas, son tempérament aigre, son impatience imprudente et son entêtement. C’est un personnage drôle, étrange, parfois ridicule et rebutant, et la touche la plus audacieuse de Palmason et de son acteur est qu’ils n’essaient jamais de vous faire aimer Lucas, ce qui vous laisse vous demander où vous devriez placer vos sympathies.

Cette incertitude se construit au fur et à mesure que le voyage se poursuit, compliquant agréablement l’histoire et l’imprégnant d’une tension troublante. Lucas est-il un imbécile ou simplement un imbécile, un méchant ou une victime ? Palmason continue de taquiner ces questions après l’arrivée du prêtre et des autres voyageurs. Là, dans une dernière ligne droite trop longue, Lucas supervise la construction de l’église et entre dans une relation de plus en plus délicate avec une famille qui a une fille agitée en âge de se marier (Vic Carmen Sonne) et un patriarche aux yeux perçants (le discrètement charismatique Jacob Hauberg Lohmann) .

La dernière section de “Godland” est engageante et a un sens enraciné de manière convaincante d’un peuple et d’un lieu ainsi que des réalisations cinématographiques conscientes de soi (y compris des images accélérées laborieuses d’un cheval mort en décomposition au fil des saisons). Même ainsi, ce dernier tronçon ne s’étend pas de manière productive sur tout ce qui s’est passé plus tôt au cours du voyage de Lucas – cet intermède déterminant lorsqu’il a rencontré le monde naturel et ses splendeurs, et a transformé de manière catastrophique la divinité de la Terre en une tribulation auto-agrandissante.

Non classé. En danois et islandais, avec sous-titres. Durée : 2h23. Dans les théâtres.