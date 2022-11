Critique de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”: un autre indice pour vous tous

Cela commence comme un jeu pour l’amusement d’un milliardaire de la technologie. Miles Bron, un futur maître de l’univers incarné avec une exubérance savante par Edward Norton, invite un petit groupe d’amis à une fête sur son île privée. Le divertissement du week-end sera un mystère de meurtre imaginaire, avec Miles lui-même comme victime et centre d’attention. À la fin, de vrais homicides ont été commis et le plaisir est devenu démocratique, alors que les acheteurs de billets de base et les abonnés Netflix s’amusent aux dépens de membres imaginaires de l’élite économique, politique et culturelle.

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” fait revivre l’esprit antique et fou de casse-tête du premier “Knives Out”, qui a également été écrit et réalisé par Rian Johnson. Cette fois, les enjeux satiriques ont été relevés. Miles Bron est une cible plus mûre avec des analogues du monde réel plus reconnaissables que le romancier excentrique joué par Christopher Plummer la première fois. Mousquetaire solitaire de la perturbation, il débite des mantras sur la gloire de “casser des trucs” et dissimule sa cupidité sans fond et son narcissisme superficiel dans des robes messianiques voyantes. Ce n’est pas seulement un homme riche : c’est un visionnaire, un génie, un auteur de l’incroyable avenir humain.

Les amis de Miles sont tous achetés et payés : un mannequin devenu magnat de la mode (Kate Hudson) ; un scientifique idéaliste (Leslie Odom Jr.); un influenceur YouTube gonflé à bloc pour les droits des hommes (Dave Bautista) ; et le gouverneur du Connecticut ( Kathryn Hahn ). Les personnes nommées entre ces parenthèses passent un bon moment à envoyer des archétypes contemporains et sont rejointes dans le polar par Madelyn Cline en tant que petite amie de Bautista et par Jessica Henwick, volant tranquillement des scènes en tant qu’assistante d’Hudson.