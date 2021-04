Dans ses débuts en tant que réalisateur de longs métrages, l’artiste de techniques mixtes Grear Patterson exploite une veine de lyrisme indé twee qui rappelle les premiers films de David Gordon Green («George Washington») et un soupçon de la prurience d’une autre figure du monde de l’art devenue cinéaste, Larry Clark («Kids»). Le film se déroule dans une ville du sud où les inhibitions sont faibles. C’est le genre d’endroit où un adolescent grimpe négligemment sur un pont de tuyaux rouillé, se déshabille et saute dans le ruisseau en contrebas, devant ses pairs.

À partir de son titre, tiré d’un poème de Carl Sandburg, «Giants Being Lonely» vise à capturer quelque chose de précieux sur l’adolescence et la beauté américaine. (Contrairement à Sandburg, les «Giants» en question sont une équipe de baseball de lycée.) Mais rien de concret ne se dégage de ce brouillard de montage oblique et de scènes à peine écrites, jouées par des acteurs qui ne sont pas prêts à rendre le dialogue convaincant ou remplissant les vides laissés à la place de leurs personnages.

«Giants Being Lonely» n’est pas un film spécialement axé sur l’intrigue, et décrire ce qui se passe n’est pas favorable. Bobby (Jack Irving), le lanceur de tir à chaud des Giants, est le premier marginal de l’ensemble parmi ses pairs – si talentueux et magique que Patterson lui a permis de lancer un jeu parfait à mi-parcours.

À ce stade, Bobby a déjà commencé à coucher avec la mère d’un coéquipier (Amalia Culp). Nonobstant l’âge de malaise et le déséquilibre de pouvoir entre eux, l’affaire est une mauvaise idée car elle est mariée à l’entraîneur (Gabe Fazio), un père abusif d’Adam (Ben Irving, le frère de Jack), le compagnon de balle de Bobby. Les discours d’encouragement alimentés par les grossièretés de l’entraîneur sont tellement exagérés qu’ils suggèrent une surcompensation, soit par lui, soit par Patterson en tant que scénariste.

Ensuite, il y a Caroline (Lily Gavin), qui flirte complètement avec Bobby («Bobby, as-tu écouté la pluie ce matin?» Demande-t-elle. «Ouais. Avez-vous?» Répond-il) et à qui Adam prévoit de demander au bal .

Lorsque Bobby demande une note de maladie à l’infirmière de l’école pour qu’il puisse sauter l’entraînement et repositionner la femme de l’entraîneur, il devient difficile de prendre au sérieux « Giants Being Lonely », bien que l’ambiance de transe (remplie de zooms aveugles et de plans qui s’attardent sur le naturel décor) pourrait être invoquée comme moyen de défense contre les allégations d’invraisemblance. Un autre problème est le choix des frères comme non-frères: les jocks aux cheveux blonds Bobby et Adam sont, en personnalité et en apparence, difficiles à distinguer. Les deux semblent avoir été traversés par un McConaughifer qui a laissé de côté le charisme.

Le défaut le plus flagrant, cependant, est la fin, qui est si horrible et non acquise qu’elle est grotesque. Sa soudaineté fait sans doute partie du problème: Patterson a déclaré qu’il avait été inspiré par un événement traumatisant de son temps au lycée. Mais si ce qui s’est passé ressemble à ce qui est à l’écran, l’incapacité du film à y donner un sens est d’autant plus pitoyable.

Non classé. Durée: 1 heure 21 minutes. Dans les théâtres et sur FandangoNow, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.