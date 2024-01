Critique de Gerhard Richter – « tellement désorientant que j’ai failli tomber » | Gerhard Richter

TLa force et le plaisir de l’œuvre de Gerhard Richter résident dans son caractère illimité, sa variété, sa sournoiserie, son recours à la contrainte intérieure et à l’intelligence. Contradictoire, antithétique, incompatible : Richter passe d’une manière de travailler à l’autre, une exposition qui occupe deux étages de David Zwirner à Londres. Cela pourrait presque être une exposition collective plutôt qu’une œuvre réalisée par un seul artiste. Richter ne sera pas coincé, et il veut toujours se surprendre, même à l’approche de son 92e anniversaire le mois prochain.

Comme à son habitude, Richter a construit une maquette de la galerie dans son atelier et a planifié l’exposition dans les moindres détails. Les premiers travaux ici ont été réalisés en 2010, les derniers en août de l’année dernière. Richter nous oriente d’abord dans un sens, puis dans un autre. L’abstraction fortement travaillée et grattée cède la place à une surface de verre hautement réfléchissante qui reflète la pièce. Mais derrière la vitre se trouve une reproduction d’une des peintures de crânes de Richter, le crâne tourné vers le côté et pris dans son propre reflet, ainsi que les autres œuvres derrière notre dos. Un autre petit extérieur en miroir révèle un gris impénétrable sous une surface marquée d’une légère ligne horizontale et verticale, tandis qu’à l’étage, un miroir plus grand et poli ouvre un espace virtuel au-delà de nos reflets. Me voici, mais où suis-je ?

« Géologique et liquide, prévu mais instable »… Aladin (Aladdin), 2010, de Gerhard Richter. Photographie : © Gerhard Richter 2024 (25012024)

Vous regardez certains Richter, vous examinez d’autres. Certains invitent à une inspection très minutieuse tandis que d’autres vous jettent dans un éclair de rouge croûteux et gratté. Les coagulations caillées et les flux arrêtés de laque colorée, semblables à du magma, piégés sur une surface d’aluminium derrière leurs cadres en verre, ont une qualité presque semblable à celle d’une pierre précieuse, géologique et liquide, voulue mais instable. Quelque chose bouge ici, un monde entier agité par des systèmes météorologiques géologiques. Cela ressemble à une plongée profonde sous la surface d’une de ses abstractions raclées et masticées, avec leurs superpositions et grattages exhumés. Il est difficile de voir exactement comment ces petites œuvres sont réalisées. La technique semble avoir quelque chose à voir avec la monoimpression et la technique surréaliste du décalcomanie. Les couleurs fusionnent et se divisent, elles glissent et se conglomérent.

Une énorme bande de peinture à jet d’encre de 10 mètres de large (Richter les appelle peintures plutôt que impressions numériques) dans la galerie supérieure vous aspire et vous repousse à la fois. Laissant les rayures horizontales remplir mon champ de vision, j’ai failli tomber. Il n’y a pas de place pour reculer complètement pour voir le tout de face, donc votre vue est toujours inclinée ou rapprochée. Je restais là et vacillais, mes yeux parcourant les lignes de course. Aussi étroites qu’un cheveu ou larges comme un doigt, les lignes de couleurs offrent une multitude d’horizons. Certaines couleurs attaquent, d’autres s’éloignent, certaines comme une corde de basse, d’autres comme une garotte. Les lignes sont aussi précises et tendues qu’un laser, et il y en a bien trop pour les compter. Tout se passe devant moi, au niveau de mes genoux et au-dessus de ma tête, dans ma vision périphérique et peut-être même dans mes oreilles. Tout cela est génial, mais je ne supporte pas longtemps la surcharge phénoménologique.

Le processus de création des bandes dessinées commence par la numérisation d’une des propres œuvres abstraites de Richter, dont une section est divisée en deux et mise en miroir sur un ordinateur, puis divisée en deux et mise en miroir encore et encore jusqu’à ce que les lignes apparaissent. S’il poursuivait le processus, il se retrouverait avec une sorte de bruit blanc visuel. Il y a dix ans, Richter m’a dit qu’il avait terminé ses peintures en bandes, ainsi que ses peintures en flux, dont les plus petites œuvres en laque sous verre semblent ici être des exemples miniatures. La plupart du temps, il déplaçait simplement la peinture jusqu’à ce qu’elle lui semble correcte, m’a-t-il alors dit. « Mon rêve est de fermer la porte et de peindre », a-t-il déclaré. “De petites peintures, peut-être des abstraits, peut-être des paysages.” Richter a réalisé ses dernières abstractions à grande échelle en 2017.

Certains dessins sont des errances insondables, suivant des itinéraires que seul l’artiste connaît

Quoi qu’il ait fait d’autre, il dessinait principalement, travaillant à l’encre et au crayon sur du papier A4 bon marché. On retrouve ici plusieurs longs tirages de ces dessins, chacun précisément daté, comme s’ils constituaient un journal intime. Ses dessins sont pleins de mappages, de saccades, de contours, de coagulations étranges, de frottis et d’effacements. Parfois, Richter utilise un solvant pour manipuler le graphite et déplacer des objets. Il y a des taches et des lueurs, des zones de frottage, des contours et des horizons. Dans l’une d’entre elles, quelque chose qui ressemble à une tête de mouton me regarde, aussi surprise de me voir que je le suis. Dans d’autres, des têtes profilées et silhouettées sont soulignées. Des lignes réglées divisent un espace indéterminé, divisant une planéité indifférenciée, à l’instar des frontières qui vont d’un côté à l’autre entre les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. Ici, ils ne délimitent rien.

« Les dessins mélangent délicatesse, bizarrerie, intention et spontanéité » … 11.8.2023 (3), 2023, de Gerhard Richter. Photographie : © Gerhard Richter 2024 (25012024)

Certains dessins sont des errances insondables, suivant des itinéraires que seul l’artiste connaît ou ne se soucie pas de connaître, s’orientant dans un espace que lui seul peut voir, suivant une dérive situationniste à travers une simple feuille de papier à écrire. Les dessins mélangent délicatesse, bizarrerie, intention et spontanéité. Je trouve des parties de corps, des jambes et des cuisses et quelque chose d’aussi noueux qu’un chancre sur un tronc d’arbre. Parfois, c’est comme trouver des visages dans les nuages. L’imagination – la nôtre autant que celle de l’artiste – tient à faire ce qu’elle veut. Pris dans le flux entre perception et projection, nous continuons à trouver des choses qui n’existent pas et nous passons à côté de ce qui est juste devant nous. Dans ses dessins, Richter est un homme assis à un bureau avec un morceau de papier dans un bassin de lumière, et c’est tout ce qu’il faut.