Mott est basé sur Albrecht Muth, le célèbre menteur et tricheur qui a été reconnu coupable du meurtre de sa femme en 2011, et Waltz le joue comme un sociopathe huileux et colérique sur un chemin direct de la folie à la frénésie. Il vous fait comprendre comment un homme qui pourrait mentir si facilement pourrait, dans les bonnes circonstances, tuer tout aussi facilement.

Christoph Waltz est un acteur magnifique, et dans «Georgetown», comme dans tout, c’est un plaisir à regarder. En tant qu’Ulrich Mott, un grimpeur et un grimpeur social à la voix douce et uxorieux qui se fraye un chemin dans la société de Washington avec l’aide de sa femme nonagénaire bien connectée, Waltz charme et flatte de manière flamboyante, arborant un sourire de loup alors qu’il ment entre ses dents.

Les performances les plus mémorables de Waltz ont été placées sous la direction d’auteurs tels qu’Alexander Payne et Quentin Tarantino. Dans «Georgetown», il se dirige lui-même, et il est gêné par ses limites en tant que cinéaste. Bien qu’il y ait des éclairs d’ambition stylistique, y compris un travelling confiant au début du film qui rappelle Brian De Palma, dans l’ensemble, l’action semble guindée et le drame sans substance. La grande Vanessa Redgrave, en tant qu’épouse malheureuse de Mott, et Annette Bening, en tant que fille suspecte, sont toutes deux excellentes – peut-être un témoignage de l’habileté du réalisateur avec ses collègues acteurs. Mais le casting ne peut pas faire grand-chose avec un matériau mince, et Waltz, duper et escroquer grandiose, n’est pas équipé pour rendre le long con intéressant.

