Critique de Gadar 2 : Le film de Sunny Deol-Ameesha Patel impressionne les responsables de l’armée indienne ; reçoit le certificat de non-objection

Gadar 2 fait la une des journaux depuis l’annonce du film. Le public est à nouveau saisi par l’excitation de voir Sunny Deol et Ameesha Patel donner vie aux personnages, Tara Singh et Sakeena. Semblable au film Gadar de 2001, Gadar 2 est également basé sur les relations Indo-Pak. En conséquence, c’était un mandat pour la direction d’Anil Sharma de recevoir un certificat de non-objection du ministère de la Défense. Et devine quoi? Gadar 2 a non seulement obtenu le certificat, mais les officiels ont également applaudi le film.

Gadar 2 obtient un certificat de non-objection du ministère de la Défense

Selon un rapport de Bollywood Hungama, les créateurs de Gadar 2 ont récemment organisé une séance spéciale de projection de films pour le Comité de prévisualisation du ministère de la Défense. Après avoir visionné le film, les autorités ont donné un signal vert à Gadar 2, permettant au film d’être projeté dans les salles. Ce n’est pas tout, les officiels n’avaient que des choses positives à dire sur Gadar 2, faisant l’éloge de la star de Sunny Deol et Ameesha Patel.

Sortie de la chanson Udd Jaa Kaale Kaava de Gadar 2

Il n’y a pas si longtemps, le public a été traité avec une douce surprise après la recréation de la chanson emblématique Udd Jaa Kaale Kaava de Gadar pour Gadar 2. La vidéo a capturé Sunny Deol et Ameesha Patel dans le rôle de Tara Singh et Sakeena, devenant romantiques. Des clips de Gadar ont également été intégrés à la vidéo, nous emmenant dans un voyage nostalgique. Cette fois aussi, la version reprise de Udd Jaa Kaale Kaava est interprétée par les deux génies de la musique, Alka Yagnik et Udit Narayan.

Le principal Nikla Gaddi Leke de Gadar 2 sera redémarré

Ajoutant la cerise sur le gâteau, le réalisateur de Gadar 2, Anil Sharma, a également révélé que la chanson emblématique de Sunny Deol, Main Nikla Gaddi Leke, sera bientôt redémarrée pour Gadar 2. Selon le cinéaste, la dernière version de la chanson sera « modernisée » afin qu’elle puisse toucher les bons accords avec la jeune génération. La date de sortie du morceau Main Nikla Gaddi Leke n’a pas encore été annoncée.

Date de sortie de Gadar 2

Gadar 2 met également en vedette l’acteur Utkarsh Sharma en tant que fils à l’écran de Sunny Deol et Manish Wadhwa en tant qu’antagoniste. Le film très attendu devrait sortir sur les grands écrans le 11 août. Selon Times Now, Gadar 2 sera aux prises avec Animal de Ranbir Kapoor et Oh My God 2 d’Akshay Kumar.