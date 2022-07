Critique de “Gabby Giffords ne reculera pas”: une nouvelle mission

Le documentaire “Gabby Giffords ne reculera pas” propose une visite sentimentale du processus de rétablissement de l’ancienne membre du Congrès et de ses efforts pour prévenir la violence armée dans les années qui ont suivi la fusillade. Le film offre également une fenêtre sur le mariage de Giffords avec le sénateur Mark Kelly, ancien pilote de navette spatiale de la NASA. Kelly a été un pilier de soutien pour Giffords pendant sa réhabilitation, et en 2020, il a repris le fil de son travail en politique lorsqu’il a remporté une élection spéciale pour représenter l’Arizona au Sénat.

En 2011, Gabrielle Giffords, alors membre du Congrès démocrate, organisait une rencontre publique devant un supermarché Safeway en Arizona lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur le rassemblement, tuant six personnes et en blessant de nombreuses autres. Giffords a subi une balle dans la tête qui lui a brisé le crâne et fait des ravages sur le côté gauche de son cerveau. Elle lutte maintenant contre l’aphasie, une condition qui interfère avec l’expression du langage.

Le contrôle des armes à feu est un problème urgent, et les réalisatrices Betsy West et Julie Cohen (“RBG”) ont marqué un grand coup avec une interview franche avec l’ancien président Barack Obama, qui discute du besoin du pays de lois sur la sécurité des armes à feu. Dans le même temps, le film n’hésite pas à positionner le travail de plaidoyer de Giffords parallèlement à une évaluation plus large de son point de vue sur les armes à feu, y compris le fait qu’elle et son mari sont propriétaires d’armes à feu.