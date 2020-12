Dans le contexte de la guerre civile sri-lankaise, « Garçon drôle » se concentre sur un protagoniste qui se bat effectivement sur deux fronts. Arjie – joué par Arush Nand quand le film commence en 1974 et par Brandon Ingram au début de la guerre en 1983 – est considéré comme «drôle» car il aime se maquiller et n’aime pas le sport. Comme il s’en rend vite compte, il est gay dans un pays qui criminalise l’homosexualité. Il est également tamoul, ce qui signifie qu’il appartient à la minorité ethnique du Sri Lanka, bien que la richesse de sa famille l’isole dans une certaine mesure du bilan de la violence qui sévit entre les Tamouls et la majorité cinghalaise. Quand Arjie est un garçon, son père (Ali Kazmi) le pousse à éviter les «trucs girly» et à travailler à la place sur son cricket. Mais Arjie est encouragé par une tante cool, Radha (Agam Darshi), qui l’aide à cultiver son intérêt pour le théâtre et lui apprend à mettre du vernis à ongles sur ses orteils là où personne ne peut voir. Dans ce qui devient un motif, le réalisateur, Deepa Mehta, coupe des plans d’Arjie plus âgé assis à la place de son jeune moi à des moments cruciaux comme celui-ci.

Radha veut épouser un cinghalais – c’est un admirateur de Gloria Steinem, dit-il en guise de flirt. Il y a une scène brève et tendue où les familles s’asseyent les unes avec les autres et se chamaillent entre hostilité et courtoisie. (« Si vous vous approchez de ma fille, je vous tuerai. » « Voulez-vous un biscuit? »)