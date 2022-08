Critique de “Free Chol Soo Lee”: une mise en accusation du système judiciaire

Mais ce n’est pas un film édifiant. Autant qu’il célèbre l’exonération de son sujet, un immigrant coréen en Californie nommé Chol Soo Lee, ce documentaire, réalisé par Julie Ha et Eugene Yi, s’intéresse à la façon dont les conséquences de l’échec de la justice se sont répercutées sur le reste de sa vie. . Il examine également si les attentes de ceux qui l’ont aidé et son bref moment de célébrité l’ont peut-être pesé. Ce n’est pas parce que Lee était innocent qu’il était parfait.

Né en 1952 pendant la guerre de Corée, Lee a finalement été emmené par sa mère à San Francisco. Ayant vécu, selon le récit du film, un peu sans but, il a été reconnu coupable d’un meurtre en 1973 à Chinatown. Le plaidoyer persistant de KW Lee, un journaliste d’investigation pour The Sacramento Union, et une coalition d’activistes ont attiré l’attention sur des failles importantes dans l’affaire. Le processus a pris des années et une affaire distincte de condamnation à mort contre Chol Soo Lee, pour un meurtre dans une cour de prison, n’a fait que compliquer les choses.

“Free Chol Soo Lee” s’inspire des propres mots de Lee, lus comme une narration par Sebastian Yoon, et des souvenirs de ses partisans. Les documents d’archives impliquant KW Lee, qui a déclaré avoir vu une “ligne très fine” entre lui et l’homme qu’il couvrait, sont particulièrement poignants. Mais “Free Chol Soo Lee” est un peu sec et, comme le disent les documentaires sur la justice pénale, tristement familier quand il s’éloigne de la perspective unique et sombre de Lee, qui inclut des détails sur ses luttes avec la vie carcérale et la dépression. Dans un passage utilisé en voix off, il décrit le couloir de la mort comme un système « conçu pour que le condamné se tuer avant son exécution.

Libérez Chol Soo Lee

Non classé. En anglais et coréen, avec sous-titres. Durée : 1h23. Dans les théâtres.