Critique de “Frapper à la cabine” : qui est là ? L’Apocalypse.

Ce qui se passe est une version de ce que les anciens étudiants en philosophie et les smarties d’Internet heureux de débat reconnaîtront comme le problème du chariot , une châtaigne d’hypothétique dispute éthique. Selon la version classique, écraseriez-vous une personne avec un chariot si cela signifiait que vous pourriez sauver cinq personnes sur l’autre voie ? La variation que Leonard (Dave Bautista) propose à Wen (Kristen Cui) et sa famille est à la fois plus grandiose et plus intime. Souhaitez-vous vous sacrifier ou sacrifier quelqu’un que vous aimez pour empêcher une apocalypse mondiale ?

Il s’appelle Leonard et sa nouvelle connaissance, sur le point d’avoir 8 ans, s’appelle Wen. Puisqu’il s’agit d’un film de M. Night Shyamalan – et plutôt bon, tout bien considéré – une ambiance sinistre s’insinue autour des bords de leur première rencontre. Les couleurs sont étrangement vives, les gros plans aux angles déconcertants (Jarin Blaschke et Lowell A. Meyer sont responsables de la cinématographie 35 millimètres). La musique (de Herdis Stefansdottir) bourdonne de menace. Quelque chose d’effrayant est sur le point de se produire.

Une petite fille, en train de ramasser des sauterelles dans la forêt, rencontre quelqu’un qui pourrait être décrit – s’il s’agissait d’un livre d’images – comme un géant sympathique. Ses bras énormes sont couverts de tatouages, et son comportement se situe sur une ligne fine entre doux et effrayant.

Pensez rapidement! Mais ne réfléchissez peut-être pas trop à la prémisse et à l’échafaudage narratif de ce thriller métaphysique qui démange, claustrophobe, que Shyamalan a adapté (avec Steve Desmond et Michael Sherman) de un roman de Paul Tremblay . Leonard est accompagné de trois autres croyants dans son scénario de la fin des temps : Sabrina (Nikki Amuka-Bird), Adriane (Abby Quinn) et Redmond (Rupert Grint). Étrangers jusqu’à très récemment, ils ont reçu des visions identiques de déluge, de peste et de ténèbres. Ils croient que cette cascade de catastrophes se produira à moins que Wen ou l’un de ses pères, Eric (Jonathan Groff) et Andrew (Ben Aldridge), ne se portent volontaires pour mourir.

Pourquoi eux ? Est-ce parce qu’Eric et Andrew forment un couple gay ou parce qu’ils ont loué une propriété de vacances malchanceuse ? Sûrement pas la première chose : Sabrina insiste au nom du groupe sur le fait que « nous n’avons pas d’os homophobe dans notre corps ». Même si cela ne s’avère pas vrai (Redmond a une certaine laideur dans son histoire), l’immobilier semble être une explication plus plausible. Le film s’appelle “Knock at the Cabin” (le livre s’appelle “The Cabin at the End of the World”), et la maison, avec son emplacement éloigné, ses bibliothèques du sol au plafond, ses boiseries sombres et sa profonde cave, ressemble à un endroit parfait pour accueillir un film d’horreur.

Est-ce que “Knock at the Cabin” en fait partie ? C’est un autre sujet de débat. Shyamalan est parfois classé comme un auteur d’horreur, mais l’étiquette de genre ne correspond pas toujours à ses thèmes et à ses méthodes. Si ce film est plein de suspense et (discrètement) sanglant, il s’intéresse plus aux pensées et aux tendres sentiments qu’à la frayeur ou au choc.

L’histoire n’est pas enroulée autour d’une tournure intelligente et tirant sur le tapis – une signature parfois fastidieuse, parfois vivifiante de Shyamalan – autant qu’équilibrée sur une série de binaires simples. Soit Leonard et ses potes disent la vérité, soit ils sont fous. Andrew et Eric les croiront ou non. L’efficacité du film dépend de ce qui se passe sur le chemin des réponses, et à cet égard, l’esprit et la sincérité de Shyamalan le servent bien, ainsi que le public.

Admettant le caractère absurde de toute l’idée, il est néanmoins sincèrement curieux de savoir ce que ce serait d’avoir ce genre d’expérience. Que Leonard soit le gentil instituteur et le prophète réticent qu’il prétend être ou le chef d’un petit culte apocalyptique meurtrier, il essaie d’être sensible à la situation difficile de ses captifs. Les règles de la vision lui interdisent, à lui ou à ses collègues, d’accomplir le sacrifice eux-mêmes, alors ils engagent Eric et Andrew dans un séminaire long, parfois brutal, avec des émissions de nouvelles occasionnelles pour souligner leur argument.