Le film explore la controverse qui a tourbillonné autour de la pop star, et en particulier les 13 années pendant lesquelles son père, Jamie, a occupé le poste de conservateur, exerçant un contrôle sur ses affaires quotidiennes et ses décisions financières. Elle a demandé que son père soit remplacé de ce rôle en août, et les fans se sont saisis de la situation, les critiques affirmant dans le documentaire que cela reflétait la misogynie à laquelle Spears a été confrontée tout au long de sa carrière.

Les producteurs reviennent de là aux débuts de Spears en tant qu’enfant star et à l’explosion ultérieure en tant que diva de la pop, y compris le débat sur la manière hyper-sexualisée dont elle a été présentée. Comme l’illustrent les producteurs, Spears a été soumise à des questions sur tout, de son corps à sa virginité, qui se posaient rarement dans la couverture des groupes de garçons, ce qui a cédé la place à un examen approfondi par les tabloïds de chacun de ses mouvements à mesure qu’elle grandissait.

Personne dans les médias ne s’en sort particulièrement bien pendant ce retour en arrière, des paparazzi qui ont chassé Spears aux bandes dessinées latenight qui ont ridiculisé ses malheurs à l’interview ABC de Diane Sawyer avec elle. «Tout le monde voulait un morceau de Britney», admet l’un des photographes.

Bien sûr, rien qu’en produisant «Framing Britney», le Times – et oui, ceux qui couvrent le programme – prennent également des pièces. Alors que l’imprimatur du journal apporte des normes journalistiques élevées au processus, les producteurs diffusent un message anonyme envoyé au podcast «Britney’s Gram», un appel à propos de Spears que les producteurs de «Framing Britney’s» reconnaissent qu’ils ne peuvent pas vérifier indépendamment.