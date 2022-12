Critique de “Framing Agnes”: transition, scène centrale

Dans les années 1960, un sociologue, Harold Garfinkel, et un chirurgien, Robert Stoller, ont dirigé une clinique pour l’étude du genre à l’Université de Californie à Los Angeles. La clinique a effectué certaines des premières chirurgies de confirmation de genre qui étaient disponibles pour les personnes intersexes ou transgenres aux États-Unis, et dans le cadre de la recherche médicale de l’équipe, Garfinkel a interrogé les patients. Le documentaire “Framing Agnes” utilise ces entretiens avec des patients pour réfléchir sur l’histoire des personnes transgenres.

Le réalisateur Chase Joynt réinvente les interviews de Garfinkel sous forme de segments de talk-show en noir et blanc, recrutant des acteurs transgenres pour interpréter des scènes des transcriptions archivées. Le reste du film se compose d’entretiens hauts en couleur avec les acteurs, ainsi que des chercheurs qui ont étudié les archives de nos jours. L’histoire d’Agnes (jouée dans des reconstitutions par Zackary Drucker), une femme transgenre qui s’est d’abord présentée comme intersexuée au personnel médical de l’UCLA pour recevoir des soins médicaux de confirmation de genre, intéresse particulièrement Joynt. Mais Joynt met également en scène des reconstitutions d’entretiens avec des hommes et des adolescents transgenres, et engage même Angelica Ross (“Pose”) pour jouer le rôle de Georgia, une femme transgenre noire qui a décrit ses luttes contre la discrimination raciale et sexuelle à la clinique.

La portée de Joynt en tant que chercheur est admirablement large, mais ce qui manque à son film, c’est un sens du but en tant qu’œuvre de cinéma. Les reconstitutions sont mises en scène de manière superficielle et statique, malgré de brèves performances remarquables de Ross et Jen Richards, en tant que femme transgenre qui a trouvé une communauté de femmes comme elle dans les années 1950. Plus frustrant, c’est que les interviews de Joynt manquent de perspicacité. Le documentaire rappelle à son public qu’il est impossible de vraiment connaître les gens sur la base de leurs réponses aux entretiens médicaux. Mais cette approche empêche malheureusement le film de parvenir soit à la catharsis soit à la compréhension.

Encadrement Agnès

Non classé. Durée : 1h15. Dans les théâtres.