Critique de Fractal Design Era 2

Beaucoup de gens ont aimé l’esthétique du Era ITX original, mais il présentait plus que sa part de défis en termes de conception et de performances. Bien sûr, un « look » peut être copié, traduit ou même réimaginé pour mieux répondre aux attentes techniques, et Fractal Design a décidé avec le successeur de l’Era ITX de transformer ce boîtier PC micro-tour Mini-ITX imparfait mais attrayant en un chef-d’œuvre de performances. Le résultat, l’Era 2 à 199,99 $, est un effort inspiré qui s’est clairement inspiré des commentaires reçus par Fractal Design la première fois. Ce n’est pas bon marché, mais ça vaut le coup : nous lui attribuons une médaille du Choix des éditeurs pour les boîtiers Mini-ITX haut de gamme.

Le design : une forme gagnante affinée

Nous avons vu plus que notre part de boîtiers Mini-ITX qui ne pouvaient pas bien fonctionner en raison de conceptions bizarres destinées à attirer l’attention. Rassurez-vous, ce n’est pas l’un d’entre eux. Au lieu de cela, l’Era 2 est une version courbée du boîtier graphique vertical Mini-ITX typique popularisé par des modèles comme le Lian Li A4-H2O. Les panneaux latéraux formés reflètent la conception de l’Era ITX d’origine, étirés et comprimés pour s’adapter aux options de disposition des composants similaires aux modèles concurrents qui prennent en charge les graphiques verticaux. Le nouvel Era 2, cependant, dispose d’une meilleure ventilation, ainsi que d’une section de port de panneau avant déplacée.

Des détails fins comme le logo Fractal noirci sur le coin avant droit du panneau supérieur en bois de noyer accentuent le niveau de qualité auquel ceux qui sont prêts à payer 200 $ pour un petit boîtier devraient s’attendre. La coque métallique qui l’entoure semble être en aluminium épais (du moins, selon nos aimants). Vous pouvez obtenir le boîtier lui-même en gris anthracite (comme pour notre unité de test), en argent ou en bleu nuit.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Alignés le long du bas du panneau avant (et fixés au sol du boîtier), se trouvent un bouton d’alimentation éclairé, une prise casque (combinaison casque/micro), un port USB 3.2 Gen 2×2 Type-C et deux ports USB 3.x Type-A. Le voyant du bouton d’alimentation ne s’allume que lorsque l’appareil est sous tension, et vous verrez une ligne de séparation claire entre le panneau des ports et le panneau avant.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

À l’arrière se trouvent un trou plus grand pour le blindage E/S d’une carte mère Mini-ITX, une prise pour le câble d’extension d’alimentation, deux emplacements d’extension PCI Express et la poignée d’un filtre à poussière coulissant. Le trou pour carte d’extension est suffisamment large pour accueillir des cartes à trois emplacements, mais le support de carte ne s’étend que sur les deux tiers de la largeur de ce trou.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

En regardant par-dessus le panneau arrière, nous voyons deux bandes à l’arrière du panneau supérieur en bois, qui marquent le point de pression pour incliner le panneau en porte-à-faux vers le haut. (Environ les trois quarts de l’avant reposent sur des aimants, et un espace dans le support à l’arrière permet de le pousser vers le bas ici.) Vous pouvez également voir le filtre anti-poussière sur toute la longueur partiellement retiré, ce qui libère le manchon extérieur du boîtier. Le manchon recouvre la structure interne de l’Era 2 ; plus d’informations à ce sujet dans une minute.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Avec l’arrière du panneau supérieur tourné vers la gauche, nous pouvons voir le point de pivot à quelques centimètres en avant du bord arrière de la sous-structure en acier du panneau supérieur en bois.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Une fois le panneau supérieur retiré, nous pouvons également voir que les pièces internes situées en dessous sont épaisses de deux couches et que la couche inférieure comporte deux jeux d’emplacements de montage de ventilateur. Le support de ventilateur peut accueillir deux ventilateurs de 120 mm ou 140 mm et il permet d’installer des radiateurs mesurant jusqu’à environ 317 mm de long et 140 mm de large, y compris ceux de la plupart des refroidisseurs liquides tout-en-un (également appelés en boucle fermée) de 240 mm et 280 mm.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Que disions-nous d’une pochette trois paragraphes plus loin ? Les panneaux avant, arrière et latéraux sont tous attachés les uns aux autres, constituant une pochette d’une seule pièce qui se verrouille en place sur le châssis intérieur en insérant le filtre à poussière. Faites glisser le filtre à poussière d’environ un pouce et l’action permet à l’ensemble de l’extérieur de glisser vers le haut et hors de la sous-structure. La partie du panneau avant de la pochette est renforcée par du plastique, tandis que les côtés sont principalement en métal nu.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

La structure entière peut être décomposée en panneaux individuels, même si on ne voit pas bien pourquoi la plupart des gens auraient besoin de le faire. Deux trous en forme de boîte situés sur le dessus actionnent un loquet pour retirer le support du radiateur. C’est probablement tout l’effort que la plupart des constructeurs devront fournir pour leurs installations.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Un examen plus approfondi révèle un câble d’extension PCI Express x16 suspendu au-dessus du plateau de la carte mère vers l’arrière du boîtier, un support d’alimentation SFX avec suffisamment de place pour des alimentations SFX-L ou même plus longues vers l’avant, et deux ventilateurs d’admission Fractal Design de 120 mm sur le fond. Les yeux les plus attentifs peuvent repérer l’extrémité interne du câble d’extension d’alimentation à côté du coin avant du ventilateur avant, mais les nôtres ne l’ont pas fait : nous avons dû suivre le câble depuis l’autre extrémité pour trouver cette extrémité.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Une vue plus rapprochée du côté opposé révèle l’emplacement de la carte graphique à l’arrière du boîtier et un support de lecteur 2,5 pouces à deux baies à l’avant. Deux autres lecteurs 2,5 pouces peuvent être montés à l’avant du plateau de la carte mère, du moins dans certaines configurations.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Fractal Design appelle le plateau de la carte mère et les pièces intégrées une « colonne vertébrale » et rend l’ensemble réglable de gauche à droite, plus près ou plus loin des panneaux latéraux. Ainsi, par « certaines configurations », nous entendons avec le séparateur éloigné du bloc d’alimentation. Livré avec la « colonne vertébrale » dans la position la plus à gauche (3, comme indiqué dans l’image ci-dessous de la vis qui sert au réglage de positionnement), il ouvre suffisamment d’espace pour monter un lecteur entre le bloc d’alimentation et la « colonne vertébrale » en le déplaçant vers la position 1 ou 2.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Cela augmente également l’espace disponible pour les combinaisons de dissipateur thermique et de ventilateur du processeur de 55 mm à 63 mm et 70 mm, respectivement, tout en réduisant l’épaisseur maximale prise en charge de la carte graphique de 63 mm à 56 mm et enfin à 48 mm. Étant donné que les deux emplacements connectés au plateau se déplacent également avec le plateau (dos), la transition de la position 3 à la position 1 ferme l’espace du troisième emplacement, ce qui aurait rendu notre carte graphique de configuration de test inutilisable. Au final, nous avons utilisé la position 3 pour notre configuration de test.

Voici une photo avec le support de radiateur supérieur retiré : le câble de l’emplacement d’extension fait une boucle sur le dessus du plateau de la carte mère, avec l’extrémité face à la caméra branchée sur la carte mère et l’extrémité opposée pointant vers le haut depuis le bas de la chambre de la carte graphique.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Construire avec l’ère du design fractal 2

Dans son kit d’accessoires, l’Era 2 comprend huit vis à tête cylindrique #6-32, 16 vis de montage M3 (pour les disques 2,5 pouces), quatre vis d’alimentation à tête combinée et quatre serre-câbles.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Après avoir installé les composants, les constructeurs peuvent connecter les fonctionnalités du panneau avant à l’aide des câbles de l’Era 2 pour l’audio HD, l’USB 3.x 19 broches (pour les ports Type-A), le Gen 2×2 Type-E (pour le port Type-C du panneau avant) et le bouton d’alimentation/LED d’alimentation.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Voici à quoi ressemble le côté « commercial » de notre configuration de test, avec le bloc d’eau du processeur monté à l’endroit sur la carte mère à l’envers et l’alimentation SFX trop proche de la « colonne vertébrale » pour permettre le montage des disques à cet endroit.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Et voici le côté « fête » de notre configuration, avec la carte graphique montée sur l’extrémité du câble de montage au bas du compartiment (juste au-dessus du ventilateur d’admission arrière). Comme c’est souvent le cas avec les boîtiers équipés de cartes de montage, nous avons dû remplacer le câble à angle droit inclus dans l’alimentation par un câble à extrémité droite, car il aurait sinon été bloqué par le plateau de la carte mère.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Le faisceau de câbles d’alimentation SATA en vrac est placé de manière pratique pour connecter la pompe du refroidisseur en boucle fermée, et la seule chose que nous aurions pu faire pour améliorer davantage la construction aurait pu être d’attacher les câbles au sommet de la « colonne vertébrale », si nous n’avions pas été si intéressés à le démonter rapidement après notre examen pour passer à notre prochaine construction de test.

Voici comment les appareils éclairés brillent à travers les évents du côté droit de la version terminée de l’Era 2.

(Crédit photo : Thomas Soderstrom)

Test de Fractal Design Era 2 : le Mini-ITX est toujours un défi

Nous utilisons la variante Mini-ITX de notre kit de test 2024 pour l’examen des performances d’aujourd’hui.

Les précédents tests de boîtiers Mini-ITX semblent montrer des températures de processeur plus basses pour les boîtiers orientés verticalement que pour les boîtiers horizontaux : l’Era 2, également horizontal, se glisse juste entre ces deux groupes, ce qui en fait une version fonctionnant à froid de ce qui semble être une orientation de boîtier plus chaude. Les ventilateurs d’admission à proximité l’ont propulsé jusqu’à la quatrième place en termes de température du régulateur de tension, mais le manque d’assistance au flux d’air vers la carte graphique le fait tomber à la dernière place dans cette mesure. D’un autre côté, même son pire résultat est une température acceptable.

Le fait de placer les ventilateurs d’admission de notre carte graphique derrière le panneau latéral gauche a produit une différence prononcée en termes de pression sonore par rapport aux autres boîtiers. Mais la moyenne reste bien inférieure à celle du rival le plus proche (en termes de conception) de l’Era 2, le Lian Li A4-H2O.

En bref, il s’agit de performances acceptables dans un boîtier Mini-ITX qui reste fidèle à la forme physique, ce qui signifie qu’il sera toujours difficile de refroidir un PC puissant de cette taille. L’Era 2 ne soulève aucun problème à cet égard.

Verdict : il a du style et un côté cool

Conçu pour produire des températures acceptables tout en conservant une grande partie de l’esthétique de son prédécesseur, l’Era 2 est un succès sur tous les fronts. Le manque de supériorité des performances par rapport au prix est notre principale réserve à ce boîtier époustouflant, mais si vous êtes prêt à payer, il a fière allure et c’est le rare châssis Mini-ITX dans lequel il est agréable de construire. Ceux qui recherchent une alternative au A4-H2O de Lian Li seront ravis.

Il en sera de même pour les fans de l’original qui souhaitaient un ou deux centimètres supplémentaires ici et là, et un peu plus de prévoyance technique. Fractal Design a repris ce premier effort élégant mais imparfait et a corrigé les défauts dans cette nouvelle ère. Celui-ci est à conserver.

Avantages Esthétique classique, avec une facilité d’utilisation et une ventilation améliorées par rapport à l’Era de première génération

Excellente filtration de la poussière

Intérieur entièrement exposé, y compris support de radiateur amovible

Plus facile à intégrer que la plupart des boîtiers compacts Mini-ITX Voir plus L’essentiel Boîtier de jeu compact luxueusement aménagé, l’Era 2 de Fractal Design est une excellente combinaison de génie de conception interne et de maîtrise du style externe.

