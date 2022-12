Critique de «Four Samosas»: une escapade à travers Little India

Le film, écrit et réalisé par Ravi Kapoor, est imprégné des traditions de la culture indienne et de sa cuisine. C’est un carrousel de boutiques de saris et de stands de curry, ainsi que des éclats de numéros de danse étincelants inspirés de Bollywood. Des blagues à l’intérieur qui ne pourraient que raviver les oreilles d’autres téléspectateurs indiens et indiens américains sont également éparpillées – il y a une vendeuse avec une tête constamment branlante et un accent général sur l’entretien de ses sourcils – mais l’humour vif et séduisant de cette comédie excentrique (si légèrement amateur) le casting devrait faire en sorte que tout le monde se sente comme chez lui.

Coloré et joliment composé comme un film de Wes Anderson, mais loin du monde de dandys sombres et globe-trotters de ce réalisateur, “Four Samosas” est une aventure joviale dans l’enclave indienne d’Artesia située à l’extérieur de Los Angeles.

La révélation déclenche un complot particulièrement farfelu: voler les diamants que le père de Rina a enfermés pour son mariage – pour, euh, payer l’opération de la tante de Vinny, bien sûr. Le duo s’associe à un cerveau à la Hermione Granger, Anjali (Sharmita Bhattacharya), et à un ingénieur en informatique inhabituellement industrieux, Paru (Sonal Sha), pour infiltrer l’épicerie du père de Rina.

Mais la fin de partie importe peu – “Four Samosas” est tout au sujet des gaffes de l’équipe. Ils ne sont pas particulièrement originaux (il y a des déguisements idiots et un concours de marathon), mais le timing de Kapoor et l’engagement des acteurs envers les morceaux réussissent.

Et, contrairement à tant de nouveaux films qui semblent être fabriqués de manière algorithmique pour plaire à divers publics et cocher les cases de représentation, “Four Samosas” semble organique et vrai comme une tranche de la vie amérindienne – même si tout est amusant, jeux et film la magie.

Quatre samoussas

Classé PG-13 pour le cambriolage stylisé et le langage grossier. Durée : 1h20. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur jeu de Google, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.