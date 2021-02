Une partie du charme de la série, adaptée du livre de Kristin Hannah, repose sur les jeunes actrices choisies pour jouer les personnages à l’adolescence (Ali Skovbye et Roan Curtis), avant de se lancer dans leur première vie professionnelle et éventuellement dans la quarantaine. Les aperçus du présent (qui se déroulent en fait en 2003) évoquent des questions sur le passé, et vice versa, en évacuant les détails trop lentement pendant la seconde moitié de la saison de 10 épisodes, mais d’ici là, une partie importante du public devrait être assez bien accro.

Doté d’un budget de chansons apparemment illimité, le spectacle utilise la musique pour établir le lieu et l’heure à mesure qu’il se déplace, ainsi que le traumatisme qui a réuni l’extraverti Tully (Heigl) avec la livresque et boutonnée Kate (Chalke) .

Tully est devenue une animatrice populaire de talk-shows de jour lorsque nous la rencontrons pour la première fois, tandis que Kate brave à nouveau la main-d’œuvre alors qu’elle traverse un divorce, tout en élevant une adolescente qui est hargneuse même selon les normes de la télévision.

Les deux femmes viennent d’horizons différents, la gênée Tully ayant recours à dire aux gens que sa mère spatiale et perpétuellement lapidée (Beau Garrett) a un cancer afin d’éloigner les visiteurs. Plus tard, ils se sont fait les dents professionnelles à la station locale où le duo travaille avec un producteur rêveur (Ben Lawson) qui donne à Kate les vapeurs, tandis que Tully poursuit sans relâche ses plans pour gagner le concert à l’antenne qu’elle considère pratiquement comme préétabli.

Les succès savonneux continuent à venir, et la showrunner Maggie Friedman et sa compagnie ont fait un travail admirable en structurant chaque épisode autour du genre de révélation alléchante qui attirera les téléspectateurs dans la suivante, tout en laissant beaucoup de piste inexploitée pour une deuxième saison. Les événements annoncés incluent un mariage, des funérailles et la petite question de savoir quand Kate va comprendre que son frère aîné (Jason McKinnon) est gay, tandis qu’elle et ses gens désemparés se demandent pourquoi il n’a pas trouvé la bonne fille.

« Firefly Lane » représente quelque peu consciemment la version Netflix d’un savon à l’ancienne (et contrairement à « Bridgerton », les scènes de sexe sont tournées de manière créative pour éviter la nudité réelle), mais la relation centrale se révèle touchante, car Tully et Kate restent chacun les rochers des autres, avec le hoquet occasionnel, à travers épais et minces. C’est un rôle important et flamboyant pour Heigl (qui est également l’un des producteurs) en particulier, et ses sous-intrigues sur le prix que les femmes paient pour la célébrité résonnent plus fort grâce au déroulement dans un passé assez lointain.

En termes de tarif Netflix, peut-être que le cousin le plus proche serait «Dead to Me», une autre série construite autour d’une relation féminine avec un complot densément sérialisé. Bien que ce ne soit pas une formule particulièrement nouvelle, obtenir le bon mélange fait de « Firefly Lane » le genre d’endroit où, si vous passez pour une visite, vous serez probablement enclin à garder les lumières allumées jusqu’à la fin.

« Firefly Lane » sort le 3 février sur Netflix.