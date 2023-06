Wes Anderson revient au cœur des choses dans « Asteroid City », un film sur le chagrin, la performance, la narration, le cosmos et, enfin, tout.

Ou, comme le dit un personnage, un dramaturge interprété par Edward Norton, lorsqu’on lui demande de quoi parle son travail : « Il s’agit de l’infini et je ne sais pas quoi d’autre. »

Méticuleusement conçu et chorégraphié, avec une belle distribution étoilée lisant ses mots drôles et ceux de Roman Coppola, «Asteroid City» est très, très Wes Anderson. Ne le sont-ils pas tous ?

Mais « Asteroid City » représente également un retour à la forme (ou du moins à la forme que la plupart des gens préfèrent) après que ses deux derniers films, « L’Île aux chiens » et « La dépêche française », ont divisé même ses disciples. Ils s’inquiétaient, entre autres, si le style et la forme avaient finalement usurpé sa narration. Que vous pensiez qu’ils étaient amusants, douloureux ou affreux entre les deux, il y avait un détachement palpable dans les deux films. L’émotion authentique, lorsqu’elle existe, était tendue.

De cette façon, « Asteroid City » semble être une réponse à tout cela – un cas sérieux et conscient de soi pour faire de l’art, monter la pièce, raconter l’histoire, jouer le rôle même si vous (et votre public) n’êtes pas t entièrement sûr de ce que vous dites.

Il est enveloppé dans une vanité laborieuse et stylisée – une pièce dans une pièce qui est diffusée sur un réseau de télévision (l’émission des années 1950 « Playhouse 90 », ont noté des personnes plus mondaines, est la référence). Et parce que c’est une pièce de théâtre, le Desert West américain du milieu du siècle peut avoir l’air aussi conçu qu’Anderson le souhaite. Il n’avait pas besoin de justification.

Néanmoins, c’est une déviation sournoise – tout comme l’idée que personne ne sait vraiment de quoi il s’agit, incarnée par Jason Schwartzman jouant un acteur jouant un photographe de guerre récemment veuf, Augie Steenbeck, qui a voyagé dans le désert avec son fils intelligent, Woodrow (Jake Ryan) et des triplés de 6 ans (vraiment remarquables).

Ils viennent à Asteroid City, population 87, pour la Junior Stargazer Convention, un concours scientifique organisé par le gouvernement dans lequel des enfants géniaux montrent des inventions (jet packs, blasters, etc.) que le gouvernement possède alors, comme l’explique le général Grif Gibson de Jeffrey Wright. .

C’est l’après-guerre dans une Amérique anxieuse où les scientifiques sont un élément clé de la stratégie de défense de la nation. Au loin, des bombes atomiques sont également testées. Y avait-il quelque chose dans l’air pendant que des choses comme «Asteroid City», «Oppenheimer» et même le documentaire «A Compassionate Spy» se réunissaient?

Ici, les nuages ​​​​de champignon ne sont cependant pas terriblement menaçants. Ils sont, faute d’un meilleur mot, adorables.

Cette convention Stargazer permet un assemblage d’un ensemble original avec des types du gouvernement (Fisher Stevens), les enfants cerveaux (Grace Edwards, Sophia Lillis, Ethan Josh Lee, Aristou Meehan), leurs parents (Scarlett Johansson, Liev Schreiber, Hope Davis, Steve Park), le scientifique en chef (le Dr Hickenlooper de Tilda Swinton), un groupe scolaire dirigé par Maya Hawke et quelques cow-boys à tendance musicale (dont Rupert Friend) qui, je pense, ont raté de peu leur bus. Les habitants incluent Hank le mécanicien (Matt Dillon) et le directeur du motel (Steve Carrell). Tom Hanks est Stanley Zak, le beau-père d’Augie et un riche retraité de Palm Springs qui porte une arme à feu dans son pantalon à carreaux

Dans l’univers de la pièce montée, il y a le metteur en scène (Adrien Brody), sa future ex-femme (Hong Chau), le professeur de théâtre Lee Strasberg-y Saltzburg Keitel (Willem Dafoe), l’actrice dont scène a été coupée (Margot Robbie), l’animateur de l’émission de télévision (Bryan Cranston) et Jeff Goldblum comme, eh bien, vous verrez. Comme toujours, les noms sont un régal délicieux. Et tous les acteurs font un repas de leurs rôles, aussi petits soient-ils.

Mais s’il y a des personnages avec quelque chose comme un arc à mettre en lumière, ce serait Schwartzman et Johansson, dont la discrète star de cinéma des années 50 Midge Campbell pourrait être l’une de ses meilleures performances. Augie et Midge ont une brève romance, principalement émotionnelle, à la manière très réprimée de Wes Anderson.

Tout cela est-il un peu confus ? Ne vous inquiétez pas, je pense que cela pourrait faire partie du point.

Peut être. Probablement.

Et, dans tous les cas, cela fonctionne – « Asteroid City », avec sa distribution tentaculaire, ses belles teintes, ses blagues marmonnées, sa configuration boîte dans une boîte, des références que seule la foule des plus de 80 ans peut vraiment obtenir et une bande-son rétro-cool, vous fait ressentir des choses même si elles ne peuvent pas tout à fait se comprendre.

« Continuez simplement à raconter l’histoire », comme le dit Brody Schubert Green à son acteur à la recherche de réponses et de motivations, est un conseil qui pourrait être interprété comme un haussement d’épaules. Ou peut-être que c’est en fait tout – « Asteroid City » est un cas assez convaincant.

« Asteroid City », une version de Focus Features en version limitée vendredi et à l’échelle nationale le 23 juin, est classé PG-13 par la Motion Picture Association pour « un peu de matériel suggestif, du tabagisme et une brève nudité graphique ». Durée : 104 minutes. Trois étoiles et demie sur quatre.

Films et télévision