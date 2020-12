Contrairement à son titre, «Farewell Amor» commence par une réunion. Dans une ouverture délicate se déroulant dans un aéroport, Walter (Ntare Guma Mbaho Mwine), un réfugié angolais à New York, embrasse sa femme et sa fille adolescente, qui viennent d’arriver en Amérique après 17 ans d’attente pour les visas.

Msangi utilise une astuce intéressante pour capturer le rapprochement de la famille dans toute sa complexité. Divisé en trois chapitres, le film dépeint leurs retrouvailles du point de vue de chaque personnage, passant du plan large de l’ouverture à un style plus intime et point de vue. Chaque version approfondit notre compréhension des personnages en mettant en évidence de nouveaux détails: un sourire tendu; l’hésitation avant un câlin.

Même si «Farewell Amor» emprunte des chemins familiers, sa structure tripartite permet des nuances inhabituelles. Un autre film aurait pu dépeindre l’orthodoxie religieuse d’Esther comme étrange ou même caricaturale. Ici, dans des montages feutrés, Jah transmet puissamment la solitude d’Esther en Amérique, tandis que les appels longue distance du personnage révèlent comment elle a trouvé une communauté dans l’église après avoir perdu sa maison à la guerre.

Le brin de Sylvia est le plus conventionnel (bien que Lawson brille à l’écran). Danseuse vivace interdite de poursuivre sa passion par sa mère, elle défie son chemin dans un concours de pas. C’est une intrigue artificielle, mais elle insuffle au film un rythme bouillonnant, la musique donnant à Sylvia un avant-goût de la maison – et une raison d’espérer.

Adieu Amor

Non classé. Durée: 1 heure 35 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur jeu de Google, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.