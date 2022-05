Critique de « Fanny : The Right to Rock » : toujours au top

Jean et June Millington, sœurs philippines américaines et compagnes de toujours connues pour leur groupe de rock des années 1970 Fanny, ont plus de 50 ans d’histoire dans l’industrie de la musique sur lesquelles réfléchir dans le documentaire “Fanny: The Right To Rock”.

Lorsque Fanny a signé un contrat d’enregistrement en 1970, il n’y avait personne dans la musique rock comme eux. Bien que la composition du groupe ait connu plusieurs itérations, tous ses membres sont des femmes et deux – June Millington et la batteuse Alice de Buhr – sont lesbiennes. Leurs côtelettes musicales leur ont valu des concerts dans des lieux comme Whiskey a Go Go à Los Angeles, où ils ont gagné le respect de musiciens comme David Bowie, Bonnie Raitt, Alice Bag et Cherie Currie des Runaways.