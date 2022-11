Critique de “Falling for Christmas”: Trip Down Memory Lane

“Falling for Christmas” n’est pas un original de Hallmark Channel, mais il y ressemble certainement. Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci: Un veuf col bleu galant entame une romance improbable avec une riche héritière coincée fiancée à un himbo arrogant qui est écrit expressément pour être détesté. La jeune femme riche et l’ouvrier n’ont pas grand-chose en commun au début, mais elle manifeste très vite une prédilection pour le travail domestique, laissant entendre qu’elle peut être réformée. Mais son fiancé est irrécupérable, car il est beaucoup au téléphone et utilise des termes affectueux comme “angelcakes”.