Écrit, produit et réalisé par le journaliste Nick Bilton, « Fake Famous » retrace l’évolution de la devise entourant la célébrité, qui récompensait autrefois ceux qui étaient réputés pour une compétence – pensez aux acteurs et aux athlètes – avant que les stars de la télé-réalité ne deviennent célèbres pour être célèbres, et enfin Les « stars » des réseaux sociaux ont célébré « simplement pour un certain nombre » – c’est-à-dire leur collection de followers.

Bilton commence par interviewer des candidats – pour la plupart des acteurs et mannequins en herbe – en choisissant trois pour parcourir le chemin de la gloire. Les astuces du métier incluent l’achat de followers (7500 pour le prix cool de 119,60 $), la location d’un manoir pour organiser des séances photo glamour et des relookings de style afin de ressembler aux enfants cool.

Si tout cela semble un peu cynique, c’est vraiment le point, étant donné la fraude et la falsification intégrées dans le modèle «suiveur». Ces totaux sont régulièrement complétés par des bots, explique Bilton, «faisant paraître les gens plus populaires qu’ils ne le sont vraiment».

Comme le note la journaliste de Bloomberg Sarah Frier, toute la prémisse derrière les influenceurs repose sur «la présentation d’un style de vie que les gens veulent imiter». C’est une approche marketing basée sur l’envie, mettant l’accent sur les avantages qui y sont associés pour présenter des produits tout en permettant aux «stars» de tirer profit de ces relations.