Critique de « Eyimofe (This Is My Desire) »: Toujours bousculer

Le long métrage nigérian « Eyimofe » traite de beaucoup de choses différentes – migration, exploitation, misogynie – mais il s’agit principalement d’argent. Après la vie de deux personnes à Lagos, qui rêvent toutes les deux d’immigrer en Europe pour améliorer leurs perspectives, le film retrace un réseau de naira nigérians – monnaie nécessaire pour les factures d’hôpital, de logement, d’avocat, sans fin – qui piège les personnages. , les aspirant plus profondément plus ils essaient de s’échapper. Ils sont à la merci d’une ville où chaque interaction est une transaction, et où les mythes du capitalisme bootstrap viennent à mourir. Mofe (Jude Akuwudike), qui dirige la première des deux moitiés du film, vit dans un bidonville exigu avec sa sœur et ses neveux, et travaille comme mécanicien dans un atelier de réparation dangereusement délabré pour économiser suffisamment pour immigrer en Espagne. Rosa (Temi Ami-Williams), au centre du deuxième chapitre du film, vit dans le même quartier que sa sœur adolescente enceinte. Rosa a deux emplois, et pourtant est obligée de faire face à des personnages peu recommandables – y compris une femme d’affaires prédatrice et un propriétaire amoureux – pour payer ses factures et obtenir des visas pour l’Italie.

Mofe et Rosa sont tous deux frappés par des tragédies personnelles poignantes qui, dans un film différent – ​​et avec des acteurs différents – pourraient prendre le relais du récit. Les deux personnages, cependant, continuent d’avancer avec le stoïcisme de quelqu’un pour qui les difficultés sont la norme. En plus, il n’y a pas vraiment de temps faire le deuil : les factures continuent de s’accumuler, et même la mort implique une bureaucratie complexe et un prix élevé. Rosa voit une lueur d’espoir lorsqu’un expatrié américain commence à sortir avec elle, mais elle est bientôt forcée de succomber au stéréotype même que ses amis riches et condescendants ont d’elle : une chercheuse d’or. La survie et la manipulation sont floues quand on est si désespéré, laissant peu de place à quelque chose d’aussi sincère que le désir.

Avec des plans aériens des marchés animés de Lagos et une conception sonore adaptée au bavardage de la ville, les réalisateurs, Arie et Chuko Esiri, capturent de manière évocatrice un milieu où tout le monde, riche ou pauvre, est toujours en train de se bousculer et de marchander. Le directeur de la photographie Arseni Khatchatouran tourne sur un film chaud et granuleux de 16 millimètres, qui met en valeur non seulement les couleurs vibrantes de Lagos, mais aussi ses textures. La chaleur, la poussière et les façades en ruine du monde de Mofe et Rosa contrastent avec l’air raréfié et les surfaces brillantes des lieux où le petit ami de Rosa l’emmène en rendez-vous. Le portrait de la vie qui se dégage organiquement de cette approche sobre et observatrice fait d’« Eyimofe » le rare drame social-réaliste qui véhicule une critique sans didactisme et une empathie sans pitié. Eyimofe (C’est mon désir)

Non classé. En anglais nigérian avec sous-titres. Durée : 1 heure 56 minutes. Dans les théâtres.