Critique de “Exposer Muybridge” : mettre l’accent sur un pionnier du cinéma

“Exposer Muybridge», un documentaire sur l’art et la science du photographe pionnier Eadweard Muybridge, sort moins de deux semaines après que « Nope » de Jordan Peele ait mis un nouveau projecteur sur les images proto-cinématographiques de chevaux en mouvement de Muybridge.

Le documentaire, écrit et réalisé par Marc Shaffer, est en quelque sorte une enquête biographique standard, prête pour PBS, dans laquelle des têtes parlantes relatent les faits saillants de la carrière de Muybridge. En comparaison, « Eadweard Muybridge, Zoopraxographer » de Thom Andersen, de 1975, a fait un usage plus innovant des photographies de Muybridge à des fins visuelles et narratives. Pourtant, Shaffer consacre du temps aux aspects de l’héritage de Muybridge qui ne font pas tous les récapitulatifs standard.