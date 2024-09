Critique de « English Teacher » : un regard doux et drôle sur les enseignants du secondaire

Il y a eu des émissions sur les enseignants à toutes les époques de la télévision, depuis « Our Miss Brooks » sans compter les nombreuses séries sur les adolescents dans lesquelles les enseignants ont joué des rôles plus ou moins importants. Dans la troisième décennie du XXIe siècle, la série primée aux Emmy Awards « Abbott Elementary », qui a presque à elle seule rappelé aux critiques des médias que la télévision est toujours d’actualité, porte ce flambeau ; en plus, elle a pris une profession souvent décrite comme synonyme de « perdants » et lui a redonné sa dignité, sans nuire à l’humour.

Nous avons désormais « English Teacher », créée par et avec Brian Jordan Alvarez, diffusée en première sur FX et diffusée sur Hulu mardi. L’action ne se déroule pas dans une école primaire du centre-ville à court d’argent, mais dans un lycée de banlieue aisé d’Austin, au Texas. Jonathan Krisel, le troisième partenaire créatif de « Portlandia » aux côtés de Fred Armisen et Carrie Brownstein, réalise plusieurs épisodes ; mais contrairement à cette série, Austin n’a rien à voir avec la série, à part un commentaire selon lequel il y a des emplois dans le domaine des technologies à pourvoir.

Alvarez joue le rôle d’Evan Marquez, le professeur d’anglais éponyme, qui se consacre à son travail mais a tendance à trop réfléchir jusqu’à devenir frénétique ; cela peut avoir des conséquences désastreuses sur sa vie personnelle, mais cela alimente également son idéalisme vertueux. Il est ici accompagné de quelques collègues représentatifs : la professeure d’histoire et meilleure amie Gwen (Stephanie Koenig), dont le mari au chômage creuse une piscine à la main ; Markie (Sean Patton), un buffle humain doté d’une compréhension sociologique de la culture adolescente ; le conseiller d’orientation Rick (Carmen Christopher), qui ne semble pas guider grand-chose du tout ; et le directeur Grant Moretti (Enrico Colantoni), qui ne veut pas d’ennuis à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école.

Enrico Colantoni incarne Grant Moretti, le directeur du lycée, dans « English Teacher ». (Richard Ducree / FX)

L’ex-petit ami d’Evan, Malcolm (Jordan Firstman), avec qui il couche encore, était autrefois un collègue, tandis que son nouveau professeur, Harry (Langston Kerman), est une nouvelle possibilité romantique, du moins dans l’esprit d’Evan – bien qu’elle le remplisse d’une terreur farcesque, car il lui a été interdit de sortir avec des collègues après avoir embrassé Malcolm devant une élève. Ou, plutôt, après que la mère de l’élève s’en soit plainte, des années après les faits.

Alors que dans certaines séries, l’homosexualité d’Evan serait accessoire, ici elle fait partie intégrante de l’histoire et de la comédie. En préparation du traditionnel match de pom-pom girls, dans lequel les pom-pom girls jouent au football et les footballeurs s’habillent en pom-pom girls, les joueurs viennent demander conseil à Evan ; il sollicite l’aide d’une amie d’université qui travaille comme drag-queen, qu’il présente comme la star d’une « émission diffusée depuis longtemps à Austin, intitulée ‘Woman of La Mancha’ ». (« En fait, elle a été annulée », dit l’amie. « L’émission s’appelle désormais ‘Drink Ticket Tuesday’ »)

Et lorsque certains étudiants de Markie commencent à poser des questions sur le terme « non binaire », il demande à Evan de leur expliquer, en tant qu’« invité gay très spécial ».

Markie : « Hé, Froot Loops ! »

Evan : « Tu ne peux pas m’appeler ‘Froot Loops’, Markie. »

« C’est juste le nom d’une céréale, mon pote. »

« Alors pourquoi n’as-tu pas dit Cheerios ? »

« Parce qu’il n’y a rien de gay dans les Cheerios. »

Evan (Brian Jordan Alvarez), à gauche, et Markie (Sean Patton) ont une relation conflictuelle dans la série. (Tina Rowden / Effets spéciaux)

Quant aux étudiants, ils sont un ensemble de personnalités – j’ai failli écrire « types », mais ils sont décrits comme des individus, et chaque acteur apporte une touche originale à son rôle – qui traitent leurs aînés avec une attitude quelque part entre le respect et la pitié. Quand Evan annonce qu’ils étudieront « L’amour au temps du choléra », une étudiante nommée Kayla intervient.

Kayla : « C’est vraiment très motivant pour moi de lire un livre sur une maladie en ce moment, avec tout ce que je traverse ? »

Evan : « Qu’est-ce que tu traverses, Kayla ? »

Kayla : « Récemment, on m’a diagnostiqué avec succès ce qu’on appelle le syndrome de Gilles de la Tourette asymptomatique. »

Evan : « Quelqu’un t’a réellement diagnostiqué ? »

Chelsea, l’amie de Kayla : « C’est irrespectueux de demander ça. »

Kayla, à Chelsea : « On ne peut pas reprocher aux gens de faire des erreurs énormes alors qu’ils n’ont pas appris l’étiquette. » À Evan : « On ne peut que s’auto-diagnostiquer. »

Je n’ai pas grand-chose à offrir en termes d’analyse critique ou de critiques. J’ai adoré les personnages, majeurs et mineurs, et la façon dont leurs excentricités s’inscrivent dans un lit de naturalisme. J’ai aimé les incursions inattendues de slapstick. (Je ne cesserai jamais de rire d’une balle qui arrive de nulle part pour frapper une personne à la tête.) Un Colantoni épuisé qui laisse tomber quelques Alka-Seltzers dans un verre, presse le verre contre sa joue et dit doucement « Ronronne », m’a semblé être la plus grande inspiration de l’année. Un serveur assis à une table et disant de nulle part « J’ai littéralement le COVID » — c’est mon genre de non-séquitur.

Qu’est-ce qui rend quelque chose drôle ? Nous le savons quand nous le voyons, même si, bien sûr, tout le monde ne verra pas ce que nous voyons. On pourrait même dire que nous le savons après on le voit, quand on prend conscience d’avoir ri, ricané, hoché la tête avec reconnaissance. J’ai fait ça souvent dans le cours « Professeur d’anglais ».

Mais ce qui fait la force de la série, c’est la douceur qui relie les personnages, et le sentiment, au milieu des situations de sitcom, que les gens, jeunes et vieux, s’accrochent à quelque chose de significatif, et se rassemblent parfois dans ce qui ressemble à une solution, un pas en avant. (J’ai pleuré en lisant l’épisode de Powderpuff, écrit par Koenig et réalisé par Alvarez.) C’est une comédie où tout ce qui finit, finit bien.