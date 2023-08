Critique de Eight Bears par Gloria Dickie – la vérité grizzly

« Bles oreilles sont faites de la même poussière que nous, elles respirent les mêmes vents et boivent les mêmes eaux. Donc a écrit John Muir dans son journal en 1871 après avoir trouvé un ours mort à Yosemite – vraisemblablement Ursus arctos horribilis, un grizzli. Si l’on considère les caractéristiques du grizzly, c’est une chose tout à fait remarquable à écrire. Nous ne sommes pas étroitement liés aux ours (leur plus proche parent vivant est un phoque) et les grizzlis sont une très mauvaise compagnie. Et pourtant, Muir n’était pas le seul à penser que les ours sont en quelque sorte des parents : nous (ou du moins nous, en Occident), racontons des histoires sur des ours amicaux ; on s’endort à côté de jouets formés à leur image ; certains ont même essayé de gardez-les comme animaux de compagnie ou vivre avec eux dans la nature.

Cette parenté imaginaire ne constitue qu’un fil conducteur du livre Eight Bears de Gloria Dickie. Il s’agit d’un album familial des variétés restantes d’ours, mais le livre fait plus que ce que son titre suggère. Tout comme un bon critique de photographie, Dickie est à l’écoute de la personne derrière l’appareil photo : la façon dont nous avons encadré les ours au fil des siècles, les intégrant dans les histoires que nous racontons sur nous-mêmes. Comme le montre Dickie, les ours sont en grande difficulté, et son livre est une tentative convaincante de voir à travers leurs yeux : explorer ce que signifie être un ours dans un monde qui se réchauffe et manque d’espace.

À lunettes, paresseux, panda, lune, soleil, ours noir américain, brun et polaire : les sujets de Dickie sont si merveilleusement variés en termes de forme physique, de caractère, de régime alimentaire, de répartition et d’habitat qu’il est parfois difficile d’imaginer qu’ils appartiennent tous à la même famille. . Si vous les invitiez tous à dîner, vous auriez besoin d’un menu incroyablement varié (saumon, phoque, insectes, broméliacées, bambou, miel) et d’une disposition des sièges peu pratique (un ours malais peut peser 60 livres ; un grizzly, 600 livres). Les ours du soleil et à lunettes, habitants timides des arbres, pourraient se retirer tôt, tandis que d’autres, notamment l’ours paresseux, pourraient dominer les débats (les ours paresseux sont enclins à un comportement agressif, peut-être en raison de leur position précaire dans la chaîne alimentaire, juste en dessous des léopards et des léopards de l’Inde). tigres).

Malgré notre penchant pour les ours, une veine de cruauté traverse les relations entre humains et ursidés, et Dickie écrit avec des détails douloureux sur la manière dont nous les avons transformés en divertissement ou en ressources naturelles : des bains de sang romains au cours desquels les ours se battaient, parfois à contrecœur, contre d’autres. animaux sauvages ou prisonniers; le Bearbaiting, un passe-temps populaire dans l’Angleterre médiévale, qui n’a été interdit par le Parlement qu’en 1835 ; et la « danse de l’ours », une pratique dont les nomades Kalandar du nord de l’Inde gagnaient historiquement leur vie. Dans un chapitre, Dickie se rend au Vietnam pour en apprendre davantage sur la « récolte » de la bile d’ours, une pratique qui ressemble à une forme de torture ; Les ours noirs et malais d’Asie sont détenus dans des cages, leur bile étant extraite de vésicules biliaires perforées (elle est utilisée en médecine traditionnelle dans certains pays asiatiques pour réduire l’inflammation et abaisser le cholestérol).

Bien qu’horrible, la destruction provoquée par de telles pratiques n’est rien en comparaison de celle provoquée par la perte d’habitat et le changement climatique. Selon Dickie, seuls trois ours – le noir, le brun et le panda – pourraient survivre au siècle prochain. Leur avenir n’est pas seulement caractérisé par la perte, mais aussi par d’étranges changements de comportement et de biologie : Dickie parle d’ours noirs qui n’hibernent plus, de pandas qui ne peuvent pas survivre dans la nature et de « pizzlies » (la progéniture des ours polaires et des grizzlis).

Le livre regorge de scientifiques et de défenseurs de l’environnement courageux, mais leurs actes semblent éclipsés par l’ampleur de ces problèmes – des problèmes qui remettent en question la nature de l’héroïsme humain et l’utilité de la narration elle-même. Vers la fin du livre, un expert canadien des ours polaires dit à Dickie qu’il est « vaniteux d’étudier l’histoire naturelle des ours polaires » étant donné « à quel point ils sont foutus » ; s’arrêter pour admirer la fourrure ou les griffes d’un ours équivaut à s’attarder sur une artère sectionnée. Pourtant, heureusement pour ses lecteurs, Dickie s’arrête pour capturer la majesté de ces créatures alors qu’elles naviguent dans notre monde surpeuplé et réchauffé. Même les épitaphes peuvent avoir leur beauté.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Signets Newsletter hebdomadaire gratuite Découvrez de nouveaux livres avec nos critiques d’experts, nos interviews d’auteurs et notre top 10. Des délices littéraires livrés directement chez vous « , »newsletterId »: »signets », »successDescription »: »Nous vous enverrons des signets chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter