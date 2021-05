Critique de Dream Horse: un pari familier

Dans la comédie dramatique «Dream Horse», une femme qui travaille à deux emplois a une idée. Se souvenant de ses jours de gloire de dresser des animaux – des pigeons, pour être exact – elle est déterminée à acheter une jument et à mettre au monde un cheval de course. Elle n’a pas les ressources pour le faire seule, alors elle se tourne vers sa communauté endormie au Pays de Galles pour mettre leurs actifs en commun.

Damian Lewis est Howard, un salarié mis sur pied qui apporte son expertise de la course au pub où Jan s’occupe du bar. Lui et Jan décident de former un collectif pour soutenir le jeune poulain nommé Dream Alliance, et c’est parti pour les courses.

C’est agréable de voir Collette et Lewis, qui sont largement connus pour jouer des gens intenses et difficiles, apporter une vraie vie à des personnages «ordinaires» sympathiques. Le réalisateur Lyn, un Gallois lui-même, inclut des détails locaux crédibles et fait un travail à élimination directe avec les séquences de course, menant à une finale dans la vibrante tradition «Rocky II». La séquence de crédit finale, reprenant et élargissant une scène de karaoké plus tôt, est également un coup de pied, valant pratiquement le prix d’entrée.

Cheval de rêve

Classé PG. Durée: 1 heure 53 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.