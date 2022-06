Critique de “Down With the King” : un rappeur dans le désert

“A bas le roi” est le premier film que j’ai vu qui confronte la Grande Résignation, sinon comme un phénomène social du moins comme une humeur. Money Merc, un artiste hip-hop incarné avec sensibilité par le rappeur réel Freddie Gibbsest aux prises avec une crise de carrière spécifique à sa personnalité et à sa profession qui est également susceptible de résonner chez quiconque s’est déjà senti pris au piège, dépassé ou tout simplement fatigué par le travail.

Merc s’est retiré dans un endroit charmant et isolé de la Nouvelle-Angleterre rurale, apparemment pour travailler sur le matériel d’un nouvel album mandaté par contrat. Il apprécie clairement la solitude, la compagnie d’au moins quelques-uns des habitants et certaines des tâches et routines de la vie à la campagne. Il nettoie les cadavres avec une scie à chaîne, aide un voisin à abattre un porc (et plus tard, avec moins de succès, un bœuf) et regarde pensivement les coteaux dans leur gloire automnale. Mais au milieu du calme pastoral et de la beauté naturelle, on sent l’attraction de sa mélancolie, le poids de son malaise.