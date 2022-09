Critique de Don’t Worry Darling : Harry Styles est le seul maillon faible de ce thriller palpitant

Ne t’inquiète pas chérie

(15) 122 minutes

★★★★☆

ÇA S’APPELLE Don’t Worry Darling – mais la réalisatrice Olivia Wilde avait beaucoup de soucis avant la sortie de son film très attendu.

Il y avait des rapports d’une liaison sur le plateau entre elle et l’homme principal Harry Styles, ainsi qu’une prise de bec supposée entre elle et la femme principale Florence Pugh.

Harry Styles et Florence Pugh jouent dans Don’t Worry Darling[/caption]

Le couple adoré Alice (Pugh) et Jack (Styles) vit dans un monde des années 1950 qui ressemble à Madmen, Stepford Wives, The Truman Show et Edward Scissorhands combinés[/caption]

Et elle a reçu des papiers juridiques dans sa bataille pour la garde avec l’ex Jason Sudeikis au sujet de ses deux enfants – devant un public de 4 000 personnes lors de la promotion du film.

Mais la route du succès n’est jamais facile. Et le film de Wilde n’est que cela : un succès difficile.

Ce thriller psychologique vous plonge immédiatement dans un monde qui semble trop beau pour être vrai. Ce qui signifie généralement que oui.

Le couple adoré Alice (Pugh) et Jack (Styles) vit dans un monde des années 1950 qui ressemble à Madmen, Stepford Wives, The Truman Show et Edward Scissorhands réunis.

Ils sont dévoués l’un à l’autre. Jack se rend au travail tous les jours après un délicieux petit-déjeuner préparé par Alice.

Il sort de son allée avec tous les autres beaux hommes du domaine, tandis que leurs belles épouses légèrement vêtues, dont Bunny (Wilde), leur font signe de partir.

Les femmes passent la journée à nettoyer, faire la toilette et cuisiner pour leurs hommes. Et quand ils reviennent, ça ne fait que s’améliorer, avec Alice ouvrant la porte à Jack dans une robe sexy avec un cocktail à la main.

Cependant, quelque chose ne va pas et l’entreprise pour laquelle les hommes travaillent – ​​dirigée par un Frank aux yeux d’acier (Chris Pine) et sa femme professeur de ballet Shelley (Gemma Chan) – est un endroit mystérieux qui provoque souvent des tremblements de terre mineurs.





Frank est un type de chef de secte qui ne peut jamais être remis en question. C’est jusqu’à ce qu’Alice commence à demander des réponses – et tout devient vraiment très sombre.

Alors que Pugh est hypnotique, sa capacité ne fait que souligner comment, malheureusement, Styles n’est tout simplement pas un acteur.

Il n’a pas de profondeur dans ses yeux – ils semblent toujours vides et sans engagement.

Et son accent, qui se confirme être “britannique” à mi-parcours du film, est partout.

Mais il est le seul maillon faible de ce thriller palpitant qui vous laissera vraiment très inquiet.

GENÉVRIER

(15) 94 minutes

★★★☆☆

UN SCRIPT si prévisible que vous devinerez comment il se terminera dans les cinq premières minutes est soutenu par d’excellentes performances dans ce drame familial néo-zélandais touchant.

L’adolescent troublé Sam (George Ferrier) est sur la voie de l’autodestruction.

Jen Raoult-ClairObscur

Un scénario si prévisible que vous devinerez comment il se terminera dans les cinq premières minutes est soutenu par d’excellentes performances dans ce drame familial néo-zélandais touchant[/caption]

Pleurant la perte de sa mère, il est en colère contre son père (Marton Csokas) pour l’avoir envoyé à l’internat.

Il n’hésite pas à se déchaîner et, après avoir été suspendu de l’école, il est furieux de devoir maintenant aider à prendre soin de sa grand-mère Ruth (Charlotte Rampling), tout aussi difficile et attachée à une chaise.

Gin-swigging, drôle, la matriarche vache à lait Ruth est encline à sonner sans cesse pour attirer l’attention et est tout aussi maladroite et têtue que son petit-fils boudeur.

Mais alors qu’ils se lient autour de l’alcool et des levers de soleil, chacun trouve une forme de réconfort et de rédemption en compagnie de l’autre.

Il n’y a pas de rebondissements dans ce conte dynamique relatable, et l’histoire se termine aussi évidemment qu’elle commence, mais elle est magnifiquement faite et les personnages sont suffisamment familiers et convaincants pour tirer sur les cordes de vérité générationnelles.

Et à 76 ans, Rampling livre un tour fin et mémorable.

CATHERINE DITE BIRDY

(12A) 108 min

★★★☆☆

L’époque MÉDIÉVALE fait peau neuve dans l’adaptation réconfortante du livre de Karen Cushman par Lena Dunham.

La scène d’ouverture montre Catherine (Bella Ramsey), 14 ans, qui se roule dans la boue avec ses copains du village.

Elle est fougueuse et ne sera pas alourdie par les attentes d’une jeune fille en 1290 en Angleterre.

Son père dépensier (Andrew Scott) et sa mère toujours enceinte (Billie Piper) ont du mal à se permettre leur style de vie extravagant, alors ils ont besoin de Catherine – qui est surnommée Birdy par ses amis – pour leur donner un revenu en l’épousant.

Mais Birdy considère le mariage comme un piège et essaie de ruiner ses chances avec n’importe quel prétendant.

Pendant ce temps, elle essaie de cacher le fait qu’elle est “devenue une femme” (a commencé ses règles) et a le béguin pour son oncle George (Joe Alwyn).

Ce film drôle et souvent poignant accélère pendant la première heure, mais perd ensuite de son élan. Parsemé de reprises pop modernes et d’une performance hilarante de Scott, il procure suffisamment de joie pour faire de Birdy une icône féministe médiévale.

lDans les cinémas maintenant. Amazon Prime à partir du 7 octobre.

