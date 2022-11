Critique de “Don’t Worry Darling”: Florence Pugh et Harry Styles se dirigent vers HBO Max

Au cas où vous seriez inquiet, Ne t’inquiète pas chérie est une tranche parfaitement utilisable de bizarrerie sur grand écran. Ce drame psychologique astucieux est un thriller brillant et élégamment surréaliste avec quelque chose à dire, mettant en vedette une gamme infinie de modes magnifiques et Florence Pugh en excellente forme. Que veux-tu de plus?

Après avoir été créé en septembre au milieu de rapports bizarres sur les festivals de tournage et de cinéma, Don’t Worry Darling est disponible à la location et à l’achat en ligne dès maintenant. La date de sortie 4K UHD, Blu-ray et DVD est le 29 novembre, mais avant cela, il sera diffusé sur HBO Max du 7 novembre.

Pugh joue le rôle d’une femme au foyer glamour des années 1950 vivant une vie de banlieue parfaite. Elle a même un mari trophée, joué par la pop star Harry Styles dans une garde-robe de costumes impeccables et de chemises enviables du milieu du siècle. Mais aucune des femmes bavardes ne sait où leurs maris vont chaque jour dans leurs Cadillacs brillantes, et Pugh commence à se demander ce qui motive vraiment le chef sinistre de la ville ensoleillée du désert, joué par Chris Pine. Personne d’autre ne semble s’en inquiéter, ma chérie, mais il se passe définitivement quelque chose de bizarre dans cette utopie rétro.

La réalisatrice Olivia Wilde augmente lentement les aspects troublants de cette étrange idylle, tourmentant la femme au foyer de plus en plus instable de Pugh avec des visions taquines et une paranoïa croissante. Wilde joue également l’une des autres épouses, perpétuellement armée d’un cocktail et d’un œil latéral au crayon pointu. Il y a un soupçon de The Stepford Wives à leur sujet, et vous vous retrouverez probablement aussi à penser à un certain nombre de mélodrames du milieu du siècle et de refroidisseurs domestiques qui poignardent le fantasme de banlieue, de Rosemary’s Baby à Blue Velvet en passant par Get Out.

Alors oui, évidemment, vous savez qu’il y a une torsion à venir. Je ne peux pas passer à travers un court épisode télévisé de Miroir noir ou Développeurs ou Contes de la boucle sans souhaiter impatiemment que quelqu’un me dise juste le rebondissement pour que je puisse aller faire quelque chose de plus intéressant. C’est un véritable exploit de faire tourner un fil qui garde le spectateur captivé pendant tout un film. Don’t Worry Darling réussit en grande partie: Alors que la partition troublante de John Powell s’harmonise avec les coupes pop classiques des années 1950, la bande-son de l’étrangeté délicieusement élégante, je me suis retrouvé à moitié espérer aucune explication. Il n’y a qu’un choix limité de fins pour ce genre d’histoires et une solution trop littérale est rarement à la hauteur de l’ambiance.

Warner Bros



Alors que le film a été présenté en première dans des festivals de cinéma ces dernières semaines, les événements bizarres à l’écran ont été accompagnés d’événements extraordinaires parmi le réalisateur et les stars du film. Ce n’est pas la peine de ressasser drame, mais il est ironique que le drame hors écran ait stimulé un film qui aurait facilement pu couler sans laisser de trace. Don’t Worry Darling est un film de taille moyenne et une histoire originale – le genre de chose que l’on ne voit plus tellement au cinéma. Même avec d’énormes stars à bord, Don’t Worry Darling aurait facilement pu être l’un de ces films en streaming dont tout le monde parle pendant deux ans et s’enthousiasme pour la bande-annonce, puis un jour vous vous demandez, hé, qu’est-il arrivé à ce film, et réalisez-le est sorti sur Netflix Prime Video Hulu Plus il y a trois mois.

Mais ne savourez pas trop les commérages désordonnés. Le cirque médiatique endiablé menace de occulter la valeur artistique d’un film réalisé par une femme, dans une mesure à peine concevable pour des cinéastes masculins. Pourtant, même si vous n’avez pas suivi la broche et les guêtres, il est tout simplement impossible d’entrer dans Don’t Worry Darling sans notions préconçues. Vous n’êtes pas censé le faire. Styles est la pop star la plus chaude du monde, Pugh la star de cinéma la plus chaude. L’appariement grésillant de personnages est tout l’intérêt.

Au moins ça devrait l’être. Pugh prouve son talent avec une facilité presque décontractée, incarnant une angoisse théâtrale tout en laissant une impression persistante qu’il lui reste encore plus dans le réservoir. Pugh offre une performance imposante, souvent hypnotique, qui ancre le film même dans ses moments les plus faibles.

Et Harry Styles est également là.

Si nous sommes charitables, c’est l’une de ces occasions bénies où les limites d’un interprète conviennent un peu au personnage. Comme Arnold Schwarzenegger, qui ne peut convaincre personne qu’il est une personne humaine mais qui est parfait en tant que barbare inarticulé ou robot raidi. Dans Don’t Worry Darling, le mari à la pommade de Styles est une figure fantastique, il est donc normal qu’il ait du mal à injecter de l’émotion dans ses lignes. Il est moins un interprète qu’un accessoire – un autre meuble brillant remplissant le décor, comme un tapis ou une lampe élégant : beau, vide et se fondant perpétuellement dans l’arrière-plan.

A un moment du film, j’ai pensé à Le tour de Matt Smith dans Last Night in Soho. Comme Don’t Worry Darling, Last Night in Soho est un drame fantastique et ambigu sur une femme prise au piège dans un tourbillon de glamour rétro et de violence masculine. Smith a joué le séducteur à la langue d’argent, taillé avec précision, incarnant un mélange bouillonnant de sexualité, de liberté, de jalousie et de menace. Ici, Chris Pine fournit toutes ces choses, car Style ne le fait certainement pas.

Donner à Styles le bénéfice du doute, lancer un interprète aussi magnétique sur scène et porter des vêtements glorieusement enjoués subvertit la virilité rétro de Pine, de Jon Hamm dans Mad Men, de James Bond de Sean Connery (entrevu sur une affiche dans le film). Une scène, qui joue sur les forces performatives de Styles car elle le met carrément sous les projecteurs, offre une bouffée de critique pour la façon dont il est fait pour gambader devant nous. Ce qui n’est qu’une des nombreuses idées qui circulent autour de Don’t Worry Darling comme des glaçons qui se déversent d’un verre à cocktail.

Ces idées ne sont peut-être pas particulièrement subtiles ou originales, mais au moins il y a quelque chose passe sous les costumes en peau de requin et les robes de pin-up. Que le film donne un sens à ces thèmes est une autre question, mais le tout s’avère être enraciné dans une colère bouillonnante d’actualité.

Ainsi, la musique, les vêtements et au moins une des stars valent votre temps. Bien qu’il soit loin de la somme de ses parties, Don’t Worry Darling est un film B parfaitement divertissant.

