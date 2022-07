Critique de “Don’t Make Me Go”: des courbes nettes à venir pour les 2 000 prochains kilomètres

La configuration est comme un panneau de danger indiquant «Attention: Treacle Ahead». Pourtant, la réalisatrice Hannah Marks et la scénariste Vera Herbert s’éloignent de la prévisibilité. La vie est imprévisible et le film parie gros pour le faire valoir. Dans une scène secouée, ils organisent une confrontation émotionnelle sur une plage nudiste – mais aucun des personnages ne trouve la flaccidité gratuite drôle. (Heureusement, le monteur du film, Paul Frank, le fait.)

“Vous n’allez pas aimer la façon dont cette histoire se termine”, avertit Wally (Mia Isaac), 15 ans, au début de “Don’t Make Me Go”, un drame père-fille d’une honnêteté et d’un humour surprenants. Max (John Cho), le père célibataire protecteur de Wally, a appris que ses maux de tête ne sont pas seulement dus à la difficulté d’élever son adolescent agité. Un diagnostic de cancer lui donne un an à vivre – et au lieu d’avouer son état, Max range sa Jeep lambrissée pour un voyage en voiture avec une arrière-pensée : faire un détour surprise pour présenter Wally à sa mère (Jen Van Epps), qui s’est enfuie avec la meilleure amie de Max (Jemaine Clement) quand la fille était bébé.

Les performances stellaires de Cho et Isaac révèlent le gouffre entre familiarité et intimité. Les deux personnages silex sont plus susceptibles d’exposer leurs propres ventres vulnérables aux étrangers qu’entre eux. Le dialogue drôle et scrupuleusement réaliste d’Herbert capture le parcours d’un parent et d’un enfant apprenant à se voir comme des personnes imparfaites. Alors que le boutonné Max de Cho tente de fournir des décennies de conseils pendant le trajet, il révèle qu’il était autrefois musicien avant de s’installer dans le rôle d’un comptable peu enclin à prendre des risques. Max nie l’accusation de Wally selon laquelle il a annulé ses passions pour elle, mais le film est assez sage (et brutal) pour se ranger à ses côtés quand elle a raison – comme elle l’est certainement dans son avertissement précoce concernant la finale polarisante du film.

Ne me fais pas partir

Classé R pour la consommation d’alcool chez les adolescents et la nudité adulte abondante. Durée : 1h49. Regarder sur Amazon.