Nous sommes en 1998. Donny Drucker (Steele Stebbins) a 13 ans et sa famille lui a lancé une bar-mitsva fastueuse et digne d’un tapis rouge, invitant ses camarades de classe et ses proches à porter un toast à sa nouvelle vie d’adulte. Tourné entièrement comme des images de caméscope du point de vue d’un vidéaste embauché, le premier film de Jonathan Kaufman, qu’il a écrit et réalisé, a tout le potentiel pour être attachant et nostalgique, même s’il est mince sur l’intrigue. Au lieu de cela, «Donny’s Bar Mitzvah» – qui est jonchée de scènes de fête chaotiques de participants excités et dysfonctionnels – oscille entre offensif et offensivement sans amusement.

