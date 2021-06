Critique de ‘Domino: Battle of the Bones’ : améliorer le jeu

Dans la comédie « Domino : Battle of the Bones », les héros sportifs de Compton, en Californie, ne sont pas des Lakers, des Clippers, des Sparks, des Kings ou des Angels. Ici, les stars du quartier sont des joueurs d’os – un jeu mieux connu sous le nom de dominos. Leur championnat est accompagné d’un trophée en plastique et d’un grand prix de 10 000 $. Le film a la lourde tâche de donner l’impression que les dominos sont bourrés d’action, et il surcompense en empilant sa main sur des pièces de théâtre exagérées.

Au centre du cirque se trouve Gerald (Lou Beatty Jr.), un vieil homme grossier qui envisage de se frayer un chemin vers le titre de champion du monde de dominos avec l’aide de son beau-petit-fils prodige, Andy (Nathan Dana). Le rival de longue date de Gerald est Tenspeed (Anthony McKinley), un maître du patin à roulettes et des os reniflant de la cocaïne. Goth Camila (Valeria Vallejos) veut prouver son sens des dominos à sa famille de misogynes dominateurs et jouant aux dominos. Le championnat est organisé par Walter (David Arquette). Le réalisateur du film, l’ancien basketteur professionnel Baron Davis, fait même une apparition en tant que pasteur armé d’un couteau qui loue un espace événementiel à Walter.