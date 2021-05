Critique de «  Dog Gone Trouble  »: nouveau chien, mêmes astuces

La mise en place du film de Kevin Johnson est prometteuse: un charmant montage de Trouble et Mme Vanderwhoozie. Les parents fous et avides d’argent que vous souhaiteriez avoir plus de temps à l’écran. Ensuite, une scène émouvante avec Trouble qui patte sur des peintures extravagantes de Mme Vanderwhoozie et se demande, en larmes, pourquoi elle est partie.

Une fois que Trouble se retrouve dans ce qu’il appelle la «jungle» – pour les autres chiens, y compris la solitaire écrasée par l’âme Rousey (Pamela Adlon), c’est la rue – «Dog Gone Trouble» s’installe dans le territoire des films de moutons exagérés. Nous obtenons essentiellement une histoire sur le vrai sens de la maison, explorée avec plus de sophistication émotionnelle dans d’autres films d’animation canins centrés («Bolt», de 2008, vient à l’esprit). Mais un autre de ses thèmes – une civilisation sans étiquette, brièvement abordé lorsque Rousey se moque de Trouble après l’avoir qualifiée de «chien extérieur» – est beaucoup plus engageant et culturellement contemporain.

Au lieu de cela, le film reste basique, jusqu’à un personnage central nommé Zoe (Lucy Hale) qui partage un lien extérieur commun avec Trouble. C’est une musicienne en herbe de la génération Y, ennuyeuse, et son look Memoji ne lui rend pas service – et les autres humains, animés de la même manière.

Un groupe d’écureuils dansants faisant des blagues de noix très suggestives est à peu près aussi drôle que possible. Ailleurs, Snoop Dogg exprime un Doberman nommé Snoop, qui rappe un récapitulatif de l’intrigue lorsque le générique roule. Le fait que le film puisse se résumer à un simple rap de chien idiot indique qu’il n’y avait pas beaucoup d’histoire ici pour commencer.

Chien a eu des ennuis

Non classé. Durée: 1 heure 27 minutes. Regardez sur Netflix.