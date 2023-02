Critique de “Dionne Warwick: Don’t Make Me Over”: une pionnière obtient ses fleurs

Les réalisateurs du film, David Heilbroner et Dave Wooley, retracent avec admiration l’ascension musicale de Warwick, du chanteur de gospel de son enfance à plusieurs fois lauréat d’un Grammy Award. Mais rendre justice à une carrière de six décennies en 95 minutes s’avère difficile.

Avant un renouveau en fin de carrière en tant que centrale électrique de Twitter, Dionne Warwick a cultivé une carrière musicale qui a changé le jeu pour les Noirs en Amérique. Son influence en tant qu’artiste crossover est mise en lumière dans le nouveau documentaire “Dionne Warwick : Don’t Make Me Over”.

Alors que le film tire à sa fin, les expériences de Warwick sont présentées comme des notes de bas de page sur une page : un peu sur la façon dont elle a réprimandé Snoop Dogg et Tupac Shakur pour leurs paroles misogynes, un peu moins sur la mort de sa cousine Whitney Houston et beaucoup moins sur son implication dans The Réseau d’amis psychiques.