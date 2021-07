Critique de ‘Die in a Gunfight’: une autre histoire d’amoureux maudits

Combinez des clichés de films d’action avant-gardistes avec un scénario inspiré de « Roméo et Juliette » et vous obtenez « Die in a Gunfight », un shoot-’em-up saturé de néons qui suit une paire d’amoureux maussades alors qu’ils repoussent leur gangster- mes parents. Le réalisateur Collin Schiffli s’inspire du livre de jeu hyper-stylisé de cinéastes comme Quentin Tarantino, Edgar Wright et Nicolas Winding Refn, utilisant une animation de style bande dessinée et des effets d’arrêt sur image pour présenter les personnages du film, tous des gens riches et fous -les arnaqueurs grinçants. Son héros est Ben Gibbon (Diego Boneta), un bad boy typique qui passe ses journées à sillonner la ville, à faire la fête et à se battre dans les rues avec son meilleur ami, Mukul (Wade Allain-Marcus), toujours à ses côtés.

Mais les manières impétueuses de Ben cachent un cœur brisé. Il aspire à une compatriote mécontente Mary Rathcart (Alexandra Daddario), et lorsque les deux se réunissent fatalement lors d’une soirée chic, ils s’enfuient ensemble malgré les efforts de leurs parents pour les séparer. Cue une série de confrontations flashy et de pièces de théâtre espiègles dans des clubs de strip-tease et des cinémas crasseux.

C’est dommage que tout soit si farouchement conçu. Le film essaie tellement d’être lisse, mais ses efforts sont à la fois peu originaux et douloureusement amateurs. L’un de ses plus gros faux pas est son utilisation d’une narration en voix off destinée à donner aux événements une qualité mythique. Mais la narration (interprétée par Billy Crudup, mais ressemblant plus à un enregistrement automatisé) atterrit à plat contre les rythmes les plus fous du film. Boneta et Daddario jouent au moins leurs amants maudits avec une lueur lascivement maniaque dans leurs yeux (dilatés), mais le script stéréotypé ne leur rend aucune faveur. C’est un cas classique de style plutôt que de substance, seul son style semble terriblement dépassé. Mourir dans une fusillade

Coté R. Durée : 1 heure 32 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoMaintenant et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.