Critique de «  Deux billets de loterie  »: des amis maladroits gagnent (et perdent) gros

Six millions d’euros pourraient changer la vie de la plupart des gens de manière significative. Le mécanicien roumain, malchanceux, Dinel (Dorian Boguta) pourrait utiliser cet argent pour récupérer sa femme d’Italie, où il pense qu’elle a une liaison avec son patron. Avec l’encouragement de son copain de jeu Sile (Dragos Bucur) et un petit prêt de son ami théoricien du complot Pompiliu (Alexandru Papadopol), Dinel achète deux billets de loterie. Il joue les numéros gagnants et les trois décident de partager le produit.

Dans le venteux «Two Lottery Tickets», écrit et réalisé par Paul Negoescu («Un mois en Thaïlande»), les victoires sont rapidement dégonflées, permettant des tangentes amusantes dans la comédie de copain, de stoner et de road trip. Dinel se rend vite compte que les billets étaient dans son sac banane récemment volé. Lui et ses amis se rendent au poste de police et tombent sur un rapport de vol, un commentaire effronté sur la corruption et l’incompétence des flics. (Negoescu ridiculise à nouveau les forces de l’ordre plus tard, dans l’une des meilleures scènes du film.) Les amis décident alors de prendre les choses en main, en frappant aux portes de tous les résidents de l’immeuble où Dinel a été volé, dans l’espoir d’obtenir des réponses sur les mystérieux agresseurs.