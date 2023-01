Critique de «dernier recours»: une mission d’otage d’arts martiaux

Lorsqu’il est vu pour la première fois dans ce film d’action se déroulant à Bangkok, son héros, Michael, joué par l’acteur conscient des arts martiaux Jonathan Patrick Foo, semble pour le moins une sorte de père de famille superficiel. Garé sur un canapé en train de regarder de vieux dessins animés de Popeye, il se moque de sa femme irritée, Kim, et de son enfant pleurnichard, Anna, alors qu’ils se préparent à faire des courses. Et il remarque à peine quand Kim laisse tomber les papiers du divorce devant son visage.

Donc, la plus grande surprise dans cette image terriblement inepte et usée est que lorsque Michael découvre qu’Anna (Angelina Ismalone) et Kim (Julaluck Ismalone) sont retenues en otage dans un lieu appelé Saving Bank – personne impliqué dans ce film ne remportera de prix pour nom de lieu inspiré – il, au lieu de hausser les épaules, se transforme instantanément en une machine à tuer raisonnablement motivée. Il se trouve qu’il est sur le canapé parce qu’il fait partie de ces gars des forces spéciales non spécifiés, et ses missions vraiment retirez-le de lui.