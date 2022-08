Critique de “Day Shift” : Jamie Foxx, tueur de vampires ? Uniquement à LA

Dans l’acte final du nouveau film Netflix Day Shift, une comédie d’action-horreur bizarre mais vraiment amusante, Snoop Dogg (oui, CE Snoop Dogg) livre une réplique qui vaut à peu près tout le film: “C’est ce que j’aime à LA. Tous ces maudits vampires.”

Mis à part le cœur, la comédie et la fanfare que Snoop apporte au film (malgré un temps d’écran limité, sa performance au chapeau de cow-boy porte vraiment le film), sa citation rappelle à la fois l’histoire du film de vampire – évoquant Les garçons perdus – et résume la tournure unique du film sur le genre vampire qui tire parti du courage et du mercantilisme de Los Angeles.

Oubliez les années où Hollywood a démissionné des vampires dans les banlieues endormies du nord-ouest, les villes-usines abandonnées et les villes côtières allemandes ; pour Day Shift, Hollywood regarde vers l’intérieur, reconnaissant le pouvoir d’une ville connue pour être parasitaire comme un décor où les vampires sortent pour jouer.

C’est peut-être la meilleure partie d’un film qui pourrait malheureusement être accusé d’en faire trop autrement. Jamie Foxx et Dave Franco sont au cœur d’une intrigue rapide, qui ajoute également des traditions originales déroutantes (les vampires ont créé un écran solaire pour survivre au soleil ? Et ils construisent un empire immobilier ?), plus un carrousel de personnages qui n’ont souvent pas assez de temps à l’écran pour nouer des relations les uns avec les autres. (Besoin. Plus. Cowboy. Snoop.) Day Shift aurait peut-être mieux servi comme série Netflix. Mais le monde qu’il établit en 1 heure et 53 minutes est vraiment amusant.

Dans le monde de Day Shift – en streaming sur Netflix maintenant – les vampires sont des prédateurs nocturnes de la vallée de San Fernando qui chassent, tuent et oui, vampirisent les humains dans leur soif de sang.

Cependant, les humains ne sont pas seulement des victimes impuissantes. Entrez les chasseurs de vampires, un réseau pseudo-clandestin de professionnels formés qui chassent et tuent les vampires par tous les moyens nécessaires – le plus souvent par la méthode classique de décapitation – non seulement pour la sécurité humaine, mais avec une incitation supplémentaire. Dans ce monde, les crocs de vampire – la seule partie du corps qu’un vampire ne peut pas régénérer – font partie d’une énorme industrie du marché noir.

Mais le marché souterrain sournois n’est pas la seule chose qui donne à ce film une ambiance de film d’action granuleuse et distinctement californienne comme Drive de 2011 ou l’adaptation classique de Roméo + Juliette de Baz Luhrman.

Prenez Audrey, la cheville ouvrière des vampires vêtue d’un pantalon, interprétée par Karla Souza, qui, à travers ses transactions immobilières (lire: des ruches secrètes pour les vampires), ressemble plus à une femme d’affaires impitoyable de la vallée qu’à un chef de clan maléfique. Ou le cow-boy moderne en jean et en cuir de Snoop Dogg qui est inexplicablement si caricatural qu’il se sent exactement comme le genre de personne que vous verriez de manière réaliste postée à l’extérieur d’un centre commercial à Los Angeles. Considérez même la bureaucratie sauvage du syndicat des chasseurs de vampires, qui malgré son objectif clandestin martèle toujours le personnage de Foxx, Bud, tout au long du film avec des statuts et des frais étranges qui menacent son adhésion. Tout cela contribue à créer un cadre étrange, extravagant et amusant qui ne pourrait vraiment être “qu’à Los Angeles”.

Combinez cela avec une esthétique visuelle ensoleillée, une jolie bande-son tueuse (les rimes floues de Snoop Dogg font évidemment leur apparition) et une incroyable chimie copain-flic (euh, copain-chasseur de vampires) entre Foxx et Dave Franco, et vous avez obtenu un moyen assez solide de passer deux heures.

Bien que cela ne devienne peut-être pas un élément essentiel du canon du film sur les vampires, au moins les vampires sont dans de nouvelles parties du monde à la recherche de sang neuf.

