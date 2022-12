Critique de «Darby et les morts»: seize avec un sixième sens

Voir des morts peut sembler une malédiction, mais pour le protagoniste adolescent du gothique et de bonne humeur “Darby and the Dead”, la nécromancie est une agitation secondaire du vendredi soir. Réalisé par Silas Howard, le film commence par nous mettre au courant : lorsque Darby (Riele Downs) avait 7 ans, elle a survécu à un accident de noyade qui lui a conféré la capacité de parler aux âmes persistantes, et elle a commencé à agir comme leur émissaire auprès du terrestre.

C’est un enfer de beaucoup de mise en table narrative. Pourtant, le véritable drame du film ne se produit pas sur l’escalier menant au paradis, mais dans les couloirs terrestres du lycée, où Darby porte des vêtements noirs et se moque de ses camarades de classe cliquey. Le plus répugnant de tous est Capri (Auli’i Cravalho), la reine des abeilles sans faille de l’école qui dédaigne Darby pour son autosuffisance obstinée. Mais après qu’une tragédie ait réuni les deux adolescents de manière inattendue, les rivaux sociaux sont obligés de s’unir.