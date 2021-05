Critique de «  Cruella  »: n’allons pas chez les chiens ce soir

Passant en revue l’adaptation animée originale du roman de Dodie Smith pour The Times en 1961, Howard Thompson a observé que «les enfants qui ont survécu à« Psycho »devraient survivre à Cruella.» Des trucs assez effrayants ! Les temps changent: aucun chiot, CGI ou autre, n’est blessé dans ce film. Cruella – connue à l’origine sous le nom d’Estella et jouée par une Emma Stone inoffensive et grinçante – aime en fait les chiens (bien qu’elle ait une rancune spécifique contre les Dalmatiens).

Cette histoire d’origine révisionniste supervillain, dirigée par Craig Gillespie («Je, Tonya»), n’offre pas grand-chose de véritablement nouveau, mais elle semble néanmoins plus fraîche que les derniers efforts d’action en direct de Disney. Il y a un peu d’esprit visuel et d’éclat pop dans le récit légèrement Dickensien de la façon dont Cruella DeVil, le tristement célèbre chien-haineux des «Cent et un Dalmatiens», en est venu à être ainsi.

« Cruella » est une fête costumée vaguement rétro avec une liste de lecture résolument rétro – un régal pour les enfants curieux de la mode fouettés par les baby-boomers et la génération X qui détiennent les clés du casier de stockage IP de Disney. Et il y a un oscarisé millénaire dans le rôle titulaire. Quand je dis qu’il y en a pour tout le monde, je ne suis pas sarcastique, même si je ne suis pas non plus entièrement élogieux.

Ce n’est pas « Joker », donc les énergies transgressives de Cruella sont maintenues dans les limites de l’acceptabilité sociale et de la cote PG-13. Son motif est la vengeance, et ses méthodes incluent la fraude, le vol et la tromperie, mais le plus proche du mal est l’insensibilité égoïste occasionnelle à ses amis. Elle n’est pas un monstre. C’est une artiste et sa mauvaise conduite théâtrale est le signe de sa créativité sans compromis.

L’esprit fanfaron et éclectique de Cruella s’aligne sur l’idée du film de Londres dans les années 1970, son prétendu cadre. L’esthétique est raffinée, glamour et aussi punkish, et les sélections musicales zigzaguent à travers les années, de «Leur demande de majestés sataniques» à «L’appel de Londres». Pas de coupures profondes ici, juste un échantillon éclectique de Dad Rock Essentials. Les choix peuvent être un peu sur le nez – la première apparition de Stone en tant qu’Estella adulte, aux cheveux teints pourpre, est annoncée par «She’s a Rainbow» – mais mes oreilles d’âge moyen n’ont pas été offensées. Félicitations spéciales à Gillespie et Susan Jacobs, la superviseure musicale, pour avoir inclus «I Wanna Be Your Dog» des Stooges, une chanson sans aucun sous-texte pervers et donc parfaitement adaptée à une retombée «Dalmatiens».

L’ensemble des plus grands succès d’antan, lié par la partition élégante de Nicholas Britell, maintient les choses vivantes même lorsque l’intrigue devient traînante ou mouvementée. Les costumes de Jenny Beavan et le design de production de Fiona Crombie, les grands magasins chics festonnés, les friperies bohèmes et les palais de couture, captivent le regard même lorsque les personnages se promènent dans la ville à la recherche de motifs cohérents.

Estella commence comme une écolière renégate (jouée par Tipper Seifert-Cleveland) avec des cheveux bicolores, et atterrit bientôt à Londres, orpheline et seule. Elle se lie d’amitié avec une paire de voleurs à la tire, Jasper et Horace, qui ont grandi pour devenir Joel Fry et Paul Walter Hauser, fournissant le japon de la bande dessinée alors que l’horizon de l’ambition d’Estella passe du petit crime à la haute couture. À ce stade, elle ajoute un journaliste (Kirby Howell-Baptiste) et un passionné de vêtements usagés (John McCrea) à sa suite.

L’ennemi juré et modèle d’Estella est une célèbre designer connue sous le nom de Baroness, un génie autoproclamé qui se souvient de Meryl Streep dans « Le diable s’habille en Prada », de Daniel Day-Lewis dans « Phantom Thread » et, bien sûr, de Cruella DeVil dans ses deux dessin animé et incarnations de Glenn Close. Heureusement, le rôle appartient à Emma Thompson, qui la joue comme un prédateur félin hautain tour à tour agacé, enragé et charmé par la souris en colère de Stone.