Critique de Cruella: Dépassez à quel point cette préquelle est inutile et c’est amusant

De Disney Cruella est un film complètement inutile. Je sais qu’il est. Vous le savez.

C’est le dernier d’une longue lignée de films et d’émissions de télévision conçus pour nous parler des origines secrètes de personnages bien-aimés d’histoires antérieures, dans ce cas Cruella de Vil, le méchant obsédé par les manteaux de fourrure du film d’animation de 1961 de Disney. Cent un Dalmatiens. Les origines de Cruella résident dans le roman de Dodie Smith de 1956 Les cent et un dalmatiens, et elle a été jouée de façon mémorable par Glenn Close dans le remake de 1996 du film d’animation.

Pourquoi avons-nous besoin d’en savoir plus sur les origines de Cruella, cette fois jouée par Emma Stone? N’est-il pas suffisant de savoir qu’elle veut fabriquer un manteau de fourrure avec des Dalmatiens pour une raison quelconque? Le fait qu’elle soit une ancienne camarade de classe d’Anita (la femme qui possède Perdita, l’un des deux Dalmatiens qui lance l’intrigue de l’histoire originale) ne suffit-il pas à servir d’incident incitant? À quoi sert-il de remplir la trame de fond sur qui est Cruella, ce qui la motive et d’où elle vient? Elle déteste les chiots! C’est beaucoup! Pourquoi passer 137 minutes à ce sujet? Un film Cruella de Vil devrait durer 105 minutes, en haut, et même cela le pousse.

Je vais arrêter d’insister sur ce point; Cruella n’est pas un film dont le monde a besoin. Ce serait vraiment génial si Hollywood cessait de réchauffer ses restes et de prétendre qu’ils sont nouveaux, et peut-être que la seule façon d’enseigner cette leçon à l’industrie du divertissement est d’éviter ces mauvaises excuses pour les extensions de marque d’entreprise. Nous pouvons être d’accord là-dessus. Nous n’avons plus rien à en dire! Sauf que nous le faisons.

Parce que l’intrigue est rebondie: je me suis surtout éclaté en regardant Cruella, même si j’ai immédiatement commencé à le séparer à la seconde où je suis sorti du théâtre. C’est un film inutile avec plusieurs défauts facilement identifiables. Pourtant, j’espère un peu qu’il aura une suite.

Cruella a heureusement de petits enjeux, ce qui facilite l’entrée dans son ambiance

Depuis la sortie du live-action de Tim Burton Alice au pays des merveilles en 2010, Disney et ses nombreux autres amis du conglomérat médiatique ont réalisé le pouvoir de redémarrer un conte familier avec une esthétique apparemment conçue pour inciter les adolescents à dépenser de l’argent en marchandise chez Hot Topic. Les supports marketing peuvent vendre ces films comme «sombres» ou «graveleux», mais l’effet réel est quelque chose de plus proche du steampunk familial. C’est le travail qui regards comme il est destiné à un public mature mais est suffisamment sûr même pour les parents les plus stricts.

J’ai détesté la plupart de ces films. Le 2010 Alice est l’un des pires films que j’ai jamais vu, le 2017 La belle et la Bête est une saisie d’argent inutile, et le 2019 Le roi Lion est … un autre des pires films que j’ai jamais vu. Je n’ai pas fait attention à 2016 Le livre de la jungleet 2014 maléfique au moins essayé quelque chose en racontant une histoire métaphorique sur le SSPT résultant d’un viol. Mais en disant « ça ne me dérangeait pas! » sur mon préféré de ces films devrait vous en dire long.

Tous ces films étaient des succès énormes. Pendant un certain temps, Alice était l’un des cinq meilleurs films jamais réalisés au box-office mondial. C’est à quel point la familiarité engendre le contraire du mépris du public moderne. De toute évidence, ma mauvaise humeur me met en minorité. Pourtant, même en reconnaissant cette mauvaise humeur, je me mettrai volontiers Cruella comme mon nouveau favori. C’est très amusant, même quand c’est un peu le bordel.

Notation: 3,5 sur 5

Que j’ai apprécié Cruella autant que je l’ai fait peut être lié au fait qu’il occupe un terrain difficile dans le sous-genre «Disney live-action remake d’un film d’animation». Techniquement, c’est une préquelle de Cent un Dalmatiens, et si vous connaissez cette histoire, certains de ses œufs de Pâques plairont. Si vous mourez d’envie de savoir comment Cruella a rencontré ses hommes de main Horace et Jasper, par exemple, eh bien, ce film vous le dira.

Ces pièges préquels sont la chose la moins intéressante à propos de Cruella, qui s’intéresse beaucoup moins à l’endroit où vont ses personnages qu’à l’endroit où ils se trouvent au moment où l’histoire est racontée. Les enjeux dramatiques du film sont incroyablement minuscules. Des vies sont parfois en danger, mais pour la plupart, il s’agit d’un film de braquage effronté sur Cruella – ou, plutôt, Estella, comme elle est connue pour la majeure partie du film – volant un héritage familial et détruisant ceux qui osent la croiser dans le processus. . Ne pas avoir à s’inquiéter pour quiconque sauve le monde ou même évite une mort certaine, il est plus facile de simplement s’asseoir et de profiter de l’ambiance du film.

J’ai été surpris que Cruella s’est avéré être plus une histoire d’origine que ce à quoi je m’attendais, car, encore une fois, je ne sais pas que Cruella de Vil a besoin d’une histoire d’origine au-delà de son nom de famille. C’est le genre de film qui prend beaucoup de temps à expliquer pourquoi «Estella» pourrait adopter le nom de «Cruella», ce qui normalement me ferait grimper le mur. En fin de compte, la raison pour laquelle tout cela fonctionne est que les plaisirs de l’histoire sont si séparés de ses éléments antérieurs. Renommez le personnage principal «Charlotte» ou quelque chose comme ça et vous auriez une histoire parfaitement agréable sur une femme qui perd tout en tant que fille, s’enfuit dans la grande ville, puis passe des décennies à comploter sa vengeance. C’est Basterds sans gloire – mais, vous savez, pour les enfants!

Cruella n’est pas tout à fait un festin visuel, mais il s’en rapproche assez, surtout sur grand écran

Cruella a un pied fermement dans le fun gothique kiddy de la Famille Addams films ou les œuvres du jeune Tim Burton et un autre pied dans le ton de goofball aux couleurs vives du Paddington films. Bien qu’il ne soit pas aussi bon que l’un des films que je viens de nommer, il trouve principalement un moyen de mélanger leurs influences – un crédit à son réalisateur, Craig Gillespie, qui est un de mes cinéastes méconnus préférés en ce moment.

Beaucoup de critiques n’aiment pas Gillespie, dont les films incluent 2007 Lars et la vraie fille, 2014 Bras d’un million de dollars, et de 2017 Moi Tonya. Il fait de la vraie merde, et même ses meilleurs films (Lars reste mon préféré de ses films) sont en proie à des choix artistiques trop évidents. Cruella regorge de gouttes d’aiguilles qui vous disent essentiellement ce qui se passe à l’écran, une façon terrible d’utiliser la musique pop dans un film, et il a, comme, 16 appareils différents (voix off! monologues explicatifs à un être cher décédé! exposition constante dans le dialogue !) pour être sûr de savoir ce qui se passe.

Mais ce que j’aime chez Gillespie, c’est la façon dont ses films créent toujours ce qui semble être un monde tangible – ou le ferait, si vous pouviez simplement passer à travers l’écran du film. Son savoir-faire n’est pas aussi élevé que celui de quelqu’un comme Wes Anderson, mais ses films ressemblent toujours un peu à des publicités pour l’office du tourisme de Wes Anderson World – un peu trop brillant, comme s’ils essayaient de dissimuler de véritables semences.

L’artificialité supplémentaire nuit aux histoires qui nécessitent une approche plus réaliste. Mais Moi, Tonya a été célébré à sa sortie, je ne pense pas que l’approche de Gillespie était tout à fait la bonne pour ce film. Cependant, l’artificialité supplémentaire peut être une véritable aubaine, lorsqu’elle est associée à un matériau déjà un peu ridicule. Entrez dans l’histoire d’origine d’une Cruella de Vil.

En son coeur, Cruella raconte l’histoire d’une jeune femme désordonnée qui apprend à accepter ses défauts, mais jamais d’une manière qui semble légitimement dangereuse ou menaçante. Elle est plus Avril Lavigne que Joan Jett, et parfois, vous voulez juste écouter «Complicated». Par conséquent, Gillespie est un match parfait pour ce film.

Comme la plupart des autres films de Gillespie, Cruella est très amusant à regarder. La conception de la production de Fiona Crombie a une tactilité qui manque à trop de spectaculaires CGI aujourd’hui, et les costumes de Jenny Beavan sont le bon mélange de criard et d’élégance, s’intégrant parfaitement dans le décor de l’histoire de 1969/70 à Londres. (En ce qui concerne la chronologie, le film doit avoir lieu en 1976 environ, mais il semble également qu’il essaie de s’accorder avec la date de sortie du film d’animation en 1961, ce qui aboutit à un méli-mélo du milieu du XXe siècle.)

Le gros défaut en termes de visuels est la cinématographie trop lumineuse, où les lumières sont allumées pour que vous puissiez voir chaque coin de chaque image, comme si Cruella vivait dans une vitrine de Restoration Hardware. Mais ce même défaut semble de plus en plus courant dans tous les films de Disney, et là où Gillespie et son équipe ont pu rendre ce film au moins un peu intéressant visuellement, ils l’ont fait. Ce n’est pas précisément un régal pour les yeux, mais il peut être suffisamment proche pour que si vous manquez vraiment de voir des films dans les salles de cinéma, cela fera l’affaire.

Beaucoup de gens talentueux ont été jetés sur Cruella pour s’assurer que le film fonctionne, y compris les scénaristes Dana Fox (créateur de la télévision Ben et Kate et À la maison avant la nuit) et Tony McNamara (de Le favori et téléviseurs Le grand) et le compositeur Nicholas Brittell (de Succession et chaque renommée de projet de Barry Jenkins). Zut, CruellaLes crédits de «l’histoire» – qui indiquent généralement les scénaristes qui ont travaillé sur un projet avant qu’il n’atteigne sa version finale – comprennent Ex petite amie folle showrunner et le diable s’habille en Prada scénariste Aline Brosh McKenna. Avec autant de talents créatifs impliqués, ne devrait pas Cruella être mieux que «plutôt bien»?

Peut-être. Mais je me suis tellement amusé à le regarder tout de même, et je pense que ma capacité à ignorer ses défauts est due à son monde visuel et à la représentation de Cruella elle-même par Stone. Emma Stone est une actrice qui peut se sentir un peu en mer quand elle est bloquée dans un film dont le ton coupe contre son sourire acide, ou quand elle ne se mêle pas de ses réalisateurs. Ses meilleures performances ont tendance à s’appuyer sur elle-même sournoise (Facile, Le favori) ou poussez-le activement avec tout ce qu’ils ont (La La Land).

Cruella fait sournoisement les deux – tentant Estella sur le chemin des ténèbres, de sorte que lorsqu’elle se lâche enfin et devient la Cruella la plus explosive, vous êtes prêt à ce que Stone se détache un peu. Cruella est un film très idiot, et je ne suis pas sûr qu’il fonctionnerait avec une autre actrice en son centre. Mais il y a Emma Stone, et elle passe le meilleur moment de sa vie. Parfois, c’est tout ce dont vous avez besoin.

Cruella fait ses débuts le vendredi 28 mai. Il jouera dans les salles de cinéma et sera également disponible en location «premium» sur Disney + pour 29,99 $. Je tiens à répéter: même si cela m’a plu, c’est encore trop long.