Raconté en huit chapitres, le film commence par quelques morceaux de mise en scène de séquences d’archives. Les discours du président Ronald Reagan et les extraits du drame de 1987 «Wall Street» capturent le capitalisme de marché libre de l’époque, tandis que son dessous est illustré par des images de centres-villes pauvres et du hip-hop qui en a émergé. Les anciens marchands expliquent que le crack, une variante moins chère et plus puissante de la cocaïne, offrait aux jeunes démunis un programme pour devenir riche rapidement. La drogue est soudainement devenue plus disponible que jamais aux États-Unis dans les années 80, ce que le film associe à des relations louches avec la CIA pendant l’affaire Iran-contra.

Dans les moments les plus forts du film, d’anciens colporteurs, utilisateurs, journalistes et universitaires démêlent les récits, souvent propulsés par les médias, qui ont conduit à un ciblage disproportionné des personnes de couleur pendant la guerre contre la drogue. Un revendeur se souvient avec horreur comment les agents de la DEA l’ont persuadé d’attirer un adolescent pour qu’il achète du crack devant la Maison Blanche juste pour que le président George HW Bush puisse avoir un récit édifiant à utiliser dans un discours télévisé.